У Мінекономрозвитку пояснили заборону експорту гречки

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На днях Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) виступила із категоричною заявою до політиків світу - не обмежувати експорт продовольства, аби не спровокувати глобальний голод. Україна підтвердила, що експорт закриватися не буде, але вже ввечері того ж дня заборонила вивіз гречки. Чому так сталося, УНН пояснили у міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.