У Мінекономрозвитку пояснили заборону експорту гречки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На днях Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) виступила із категоричною заявою до політиків світу - не обмежувати експорт продовольства, аби не спровокувати глобальний голод. Україна підтвердила, що експорт закриватися не буде, але вже ввечері того ж дня заборонила вивіз гречки. Чому так сталося, УНН пояснили у міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Там зазначили, що популярна в Україні гречка не є експортноорієнтованим продуктом, тому на експортні операції України таке рішення влади не вплине.
"Основні експортні позиції не закриваються", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, чутки про закриття всього продовольчого експорту ширилися українськими Telegram-каналами. Втім міністерство таку інформацію спростувало.