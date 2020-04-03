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У Мінекономрозвитку пояснили заборону експорту гречки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На днях Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) виступила із категоричною заявою до політиків світу - не обмежувати експорт продовольства, аби не спровокувати глобальний голод. Україна підтвердила, що експорт закриватися не буде, але вже ввечері того ж дня заборонила вивіз гречки. Чому так сталося, УНН пояснили у міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Там зазначили, що популярна в Україні гречка не є експортноорієнтованим продуктом, тому на експортні операції України таке рішення влади не вплине.

"Основні експортні позиції не закриваються", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, чутки про закриття всього продовольчого експорту ширилися українськими Telegram-каналами. Втім міністерство таку інформацію спростувало

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