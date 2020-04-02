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У профільному міністерстві прокоментували чутки про закриття експорту

У профільному міністерстві прокоментували чутки про закриття експорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прокоментували чутки, які ширяться у Telegram-каналах про закриття експорту продовольства на час карантину, повідомляє УНН.

Прес -служба заступника міністра Тараса Висоцького спростовувала таку інформацію і повідомила, що такий варіант поки не розглядається.

"Наразі це чутки. Інформацію аналізуємо, але щодо закриття мова не йде ", - заявили там.

Раніше УНН повідомляв, що ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) попередила країни про згубність закриття продовольчого експорту, який може призвести до дефіциту товарів і значного коливання цін.

"Важливо не перетворити кризу в галузі охорони здоров'я на продовольчу кризу", - наголосили в організації.

Українські Національні Новини

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