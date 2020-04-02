У профільному міністерстві прокоментували чутки про закриття експорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прокоментували чутки, які ширяться у Telegram-каналах про закриття експорту продовольства на час карантину, повідомляє УНН.
Прес -служба заступника міністра Тараса Висоцького спростовувала таку інформацію і повідомила, що такий варіант поки не розглядається.
"Наразі це чутки. Інформацію аналізуємо, але щодо закриття мова не йде ", - заявили там.
Раніше УНН повідомляв, що ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) попередила країни про згубність закриття продовольчого експорту, який може призвести до дефіциту товарів і значного коливання цін.
"Важливо не перетворити кризу в галузі охорони здоров'я на продовольчу кризу", - наголосили в організації.