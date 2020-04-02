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В ООН попередили політиків про згубність закриття продовольчого експорту

В ООН попередили політиків про згубність закриття продовольчого експорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Поширення COVID-19 може підірвати світовий ринок продовольства. Про це заявили у ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН), передає УНН.

В ООН підкреслили, що сьогодні ринки продовольства в світі добре забезпечені. Але додали, що побоювання з приводу порушення їх функціонування через поширення COVID-19 постійно зростають.

"Нам загрожує продовольча криза, якщо не будуть прийняті швидкі заходи щодо захисту найбільш вразливих груп населення шляхом підтримки ланцюжків поставок продовольства по всьому світу, що призведе до пом'якшення наслідків пандемії для всієї продовольчої системи", - йдеться в повідомленні.

В ООН впевнені, що закриття продовольчого експорту загрожує харчовою кризою. В першу чергу це стосується країн з низьким рівнем продовольчої безпеки.

"Закриття кордонів, карантин і порушення звичного ритму торгівлі можуть обмежити доступ людей до достатніх/різноманітних і поживних джерел продовольства. Особливо в країнах, які сильно постраждали від вірусу, або які вже зачепив високий рівень відсутності продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Але панікувати не варто, кажуть в ООН. Їжі вистачить на всіх. Головне завдання для політиків сьогодні - не повторити помилок, допущених під час продовольчої кризи 2007-2008 років, відзначають в ООН. Додамо, що мова йде про глобальну кризу продовольчих цін в 2007-2008 роках, в ході якої одні держави вводили жорсткі експортні обмеження, тоді як інші - продовжували активно завозити продовольство. Це призвело до істотної волатильності цін. Найбільше постраждали країни з низьким рівнем доходу і дефіцитом продовольства.

"Важливо не перетворити кризу в галузі охорони здоров'я на продовольчу кризу", - підкреслюють в організації.

Відзначимо, що в українських телеграм-каналах повідомляється, що влада розглядає можливість обмеження експорту продовольства.

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