В ООН предупредили политиков о пагубности закрытия продовольственного экспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Распространение COVID-19 может подорвать мировой рынок продовольствия. Об этом заявили в ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает УНН.
В ООН подчеркнули, что сегодня рынки продовольствия в мире хорошо обеспечены. Но добавили, что опасения по поводу нарушения их функционирования из-за распространения COVID-19 постоянно растут.
"Нам грозит продовольственный кризис, если не будут приняты быстрые меры по защите наиболее уязвимых групп населения путем поддержки цепочек поставок продовольствия по всему миру, что приведет к смягчению последствий пандемии для всей продовольственной системы", - говорится в сообщении.
В ООН уверены, что закрытие продовольственного экспорта грозит пищевым кризисом. В первую очередь это касается стран с низким уровнем продовольственной безопасности.
"Закрытие границ, карантин и нарушение привычного ритма торговли могут ограничить доступ людей к достаточным/ разнообразным и питательным источникам продовольствия. Особенно в странах, которые сильно пострадали от вируса, или уже затронутых высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
Но паниковать не стоит, говорят в ООН. Еды хватит на всех. Главная задача для политиков сегодня - не повторить ошибок, допущенных во время продовольственного кризиса 2007-2008 годов, отмечают в ООН. Добавим, что речь идет о глобальном кризисе продовольственных цен в 2007-2008 годах, в ходе которого одни государства вводили жесткие экспортные ограничения, тогда как другие - продолжали активно завозить продовольствие. Это привело к существенной волатильности цен. Больше всего пострадали страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия.
"Важно не превратить кризис в области здравоохранения в продовольственный кризис", - подчеркивают в организации.
Отметим, что в украинских телеграмм-каналах сообщается, что власти рассматривают возможность ограничения экспорта продовольствия.