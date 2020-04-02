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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90591 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101564 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103685 просмотра

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5 марта, 15:54 • 102851 просмотра

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5 марта, 15:49 • 110987 просмотра

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Актуальное
В ООН предупредили политиков о пагубности закрытия продовольственного экспорта

В ООН предупредили политиков о пагубности закрытия продовольственного экспорта

Киев  •  УНН

 • 14664 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Распространение COVID-19 может подорвать мировой рынок продовольствия. Об этом заявили в ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает УНН.

В ООН подчеркнули, что сегодня рынки продовольствия в мире хорошо обеспечены. Но добавили, что опасения по поводу нарушения их функционирования из-за распространения COVID-19 постоянно растут.

"Нам грозит продовольственный кризис, если не будут приняты быстрые меры по защите наиболее уязвимых групп населения путем поддержки цепочек поставок продовольствия по всему миру, что приведет к смягчению последствий пандемии для всей продовольственной системы", - говорится в сообщении.

В ООН уверены, что закрытие продовольственного экспорта грозит пищевым кризисом. В первую очередь это касается стран с низким уровнем продовольственной безопасности.

"Закрытие границ, карантин и нарушение привычного ритма торговли могут ограничить доступ людей к достаточным/ разнообразным и питательным источникам продовольствия. Особенно в странах, которые сильно пострадали от вируса, или уже затронутых высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Но паниковать не стоит, говорят в ООН. Еды хватит на всех. Главная задача для политиков сегодня - не повторить ошибок, допущенных во время продовольственного кризиса 2007-2008 годов, отмечают в ООН. Добавим, что речь идет о глобальном кризисе продовольственных цен в 2007-2008 годах, в ходе которого одни государства вводили жесткие экспортные ограничения, тогда как другие - продолжали активно завозить продовольствие. Это привело к существенной волатильности цен. Больше всего пострадали страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия.

"Важно не превратить кризис в области здравоохранения в продовольственный кризис", - подчеркивают в организации.

Отметим, что в украинских телеграмм-каналах сообщается, что власти рассматривают возможность ограничения экспорта продовольствия.

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