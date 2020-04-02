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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86424 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100591 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102752 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101987 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110123 просмотра

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5 марта, 13:05 • 99211 просмотра

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В профильном министерстве прокомментировали слухи о закрытии экспорта

В профильном министерстве прокомментировали слухи о закрытии экспорта

Киев  •  УНН

 • 25403 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прокомментировали слухи, которые распространяются в Telegram-каналах о закрытии экспорта продовольствия на время карантина, сообщает УНН.

Пресс-служба заместителя министра Тараса Высоцкого опровергала эту информацию и сообщила, что такой вариант пока не рассматривается.

"Сейчас это слухи. Информацию анализируем, но о закрытии речь не идет", - заявили там.

Ранее УНН сообщал, что ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предупредила страны о пагубности закрытия продовольственного экспорта, который может привести к дефициту товаров и значительного колебания цен.

"Важно не превратить кризис в области здравоохранения в продовольственный кризис", - отметили в организации.

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