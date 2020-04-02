В профильном министерстве прокомментировали слухи о закрытии экспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прокомментировали слухи, которые распространяются в Telegram-каналах о закрытии экспорта продовольствия на время карантина, сообщает УНН.
Пресс-служба заместителя министра Тараса Высоцкого опровергала эту информацию и сообщила, что такой вариант пока не рассматривается.
"Сейчас это слухи. Информацию анализируем, но о закрытии речь не идет", - заявили там.
Ранее УНН сообщал, что ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предупредила страны о пагубности закрытия продовольственного экспорта, который может привести к дефициту товаров и значительного колебания цен.
"Важно не превратить кризис в области здравоохранения в продовольственный кризис", - отметили в организации.