В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На днях Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выступила с категорическим заявлением к политикам мира - не ограничивать экспорт продовольствия, чтобы не спровоцировать глобальный голод. Украина подтвердила, что экспорт закрываться не будет, но уже вечером того же дня запретила вывоз гречки. Почему так произошло, УНН пояснили в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Там отметили, что популярная в Украине гречка не является экспортно ориентированным продуктом, поэтому на экспортные операции Украины такое решение власти не повлияет.
"Основные экспортные позиции не закрываются", - добавили в министерстве.
Напомним, слухи о закрытии всего продовольственного экспорта ходили украинскими Telegram-каналами. Впрочем министерство такую информацию опровергло.