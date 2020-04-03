В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85203 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100352 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102525 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101782 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109839 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98687 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104492 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106433 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131392 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки

В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки

Киев  •  УНН

 • 29112 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На днях Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выступила с категорическим заявлением к политикам мира - не ограничивать экспорт продовольствия, чтобы не спровоцировать глобальный голод. Украина подтвердила, что экспорт закрываться не будет, но уже вечером того же дня запретила вывоз гречки. Почему так произошло, УНН пояснили в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Там отметили, что популярная в Украине гречка не является экспортно ориентированным продуктом, поэтому на экспортные операции Украины такое решение власти не повлияет.

"Основные экспортные позиции не закрываются", - добавили в министерстве.

Напомним, слухи о закрытии всего продовольственного экспорта ходили украинскими Telegram-каналами. Впрочем министерство такую информацию опровергло.

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