Президент Украины заверил, что недостатка продовольствия не будет и необходимости ограничивать экспорт нет

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил Владимир Зеленский.

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Во время совещания также Владимир Зеленский заслушал информацию о состоянии деятельности и направлениях работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению Главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

"Государство должно заниматься самыми бедными. Это - наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы", - подчеркнул Владимир Зеленский, обращаясь к чиновникам.

По просьбе Президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.

Кроме того, поставили вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов. Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничестве с иностранными производителями в Украине.