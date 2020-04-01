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Лідери ФАО, ВООЗ та СОТ закликали країни не допустити дефіцит продуктів на тлі коронавірусу

Лідери ФАО, ВООЗ та СОТ закликали країни не допустити дефіцит продуктів на тлі коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Генеральні директори ФАО, ВООЗ та СОТ Цюй Дун'юй, Тедрос Адханом Гебрейєсус і Роберту Азеведу зробили спільну заяву, у якій закликали країни дбайливо ставитися до виробників продуктів харчування, які формують продовольчу безпеку, повідомляє УНН.

"Продовольча безпека та джерела коштів для існування мільйонів людей по всьому світу залежать від міжнародної торгівлі. У міру того, як країни вживають заходів, спрямованих на те, щоб зупинити пандемію COVID-19, що набирає темпи, слід діяти з особливою обережністю, щоб звести до мінімуму потенційний вплив на продовольче постачання або ж непередбачені наслідки для глобальної торгівлі та продовольчої безпеки", - йдеться в заяві.

Діючи з метою захисту здоров'я і благополуччя своїх громадян, як зазначено, країни повинні домагатися того, щоб будь-які торгові заходи не порушували роботу ланцюга поставок продовольства.

"Обмеження в торгівлі продовольством можуть бути також пов'язані з необгрунтованими побоюваннями щодо безпеки продуктів харчування", - вказують спікери.

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Вони також категорично проти будь-яких обмежувальних заходів в експорті товарів.

"Невизначеність щодо наявності продовольства може породити хвилю експортних обмежень, створюючи дефіцит на глобальному ринку. Така реакція змінить баланс між пропозицією і попитом на продовольство, призводячи до різкого зростання цін і посилення цінової волатильності. З колишніх криз ми знаємо, що такого роду заходи завдають особливий збиток країнам з низьким рівнем доходу і дефіцитом продовольства, а також зусиллям організацій гуманітарної допомоги зі закупівель продовольства для тих, хто дуже цього потребує", - пояснюють лідери організацій.

Дуже важливо, на їхню думку, надати доступ споживачам до інформації про наявність продуктів і ціни.

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"Це знижує невизначеність і дозволяє виробникам, споживачам і торговельним підприємствам ухвалювати поінформовані рішення...

Настав час проявити солідарність, діяти відповідально і дотримуватися наших спільних цілей щодо покращення можливостей продовольчої та харчової безпеки, поліпшення харчування та підвищення загального добробуту громадян в усьому світі. Ми повинні домогтися того, щоб наша відповідь на COVID-19 не створила ненавмисно невиправдану нестачу найважливіших товарів і не призвела до посилення голоду і неповноцінного харчування", - резюмують спікери.

Про те, як в умовах карантину працюють українські виробники продуктів харчування, на днях розповів власник МХП (виробник курятини "Наша Ряба") Юрій Косюк. Він зазначив, що такі виробництва, як МХП, не можуть зупинятися в важкий для країни момент: вони забезпечують не тільки продуктами харчування людей і країну - продовольчою безпекою, але і тримають економіку.

"Ми не скоротили ні кількість змін, ні кількість людей, ні кількість продукції, яку виробляємо. І ми не перестанемо працювати, тому що ми годуємо людей: від нас залежить продовольча безпека і життєдіяльність країни", - сказав він.

На підприємствах МХП впроваджені безпрецедентні заходи безпеки, додав Косюк, скорочення людей - не планується.

"Ми ніколи не спекулювали на кризах щодо людей, і ми навіть подумати про це не можемо. Люди - наша головна цінність. Ми їх захистимо і будемо з ними стільки, скільки вони з нами захочуть бути", - підкреслив власник компанії.

Про неоплачувані відпустки і йтися не може, додав Косюк.

"Це не про МХП і не про компанію, у якій люди працюють. Зате я думаю, що ми створимо додаткові робочі місця для тих, хто потребує заробіток у регіонах, де розташовані наші підприємства", - повідомив він.

При цьому МХП взяв під опіку дві області: Черкаську та Вінницьку. Всього на боротьбу з коронавірусом компанія Косюка виділила вже 84 млн грн.

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