Лідери ФАО, ВООЗ та СОТ закликали країни не допустити дефіцит продуктів на тлі коронавірусу

"Продовольча безпека та джерела коштів для існування мільйонів людей по всьому світу залежать від міжнародної торгівлі. У міру того, як країни вживають заходів, спрямованих на те, щоб зупинити пандемію COVID-19, що набирає темпи, слід діяти з особливою обережністю, щоб звести до мінімуму потенційний вплив на продовольче постачання або ж непередбачені наслідки для глобальної торгівлі та продовольчої безпеки", - йдеться в заяві.

Діючи з метою захисту здоров'я і благополуччя своїх громадян, як зазначено, країни повинні домагатися того, щоб будь-які торгові заходи не порушували роботу ланцюга поставок продовольства.

"Обмеження в торгівлі продовольством можуть бути також пов'язані з необгрунтованими побоюваннями щодо безпеки продуктів харчування", - вказують спікери.

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Вони також категорично проти будь-яких обмежувальних заходів в експорті товарів.

"Невизначеність щодо наявності продовольства може породити хвилю експортних обмежень, створюючи дефіцит на глобальному ринку. Така реакція змінить баланс між пропозицією і попитом на продовольство, призводячи до різкого зростання цін і посилення цінової волатильності. З колишніх криз ми знаємо, що такого роду заходи завдають особливий збиток країнам з низьким рівнем доходу і дефіцитом продовольства, а також зусиллям організацій гуманітарної допомоги зі закупівель продовольства для тих, хто дуже цього потребує", - пояснюють лідери організацій.

Дуже важливо, на їхню думку, надати доступ споживачам до інформації про наявність продуктів і ціни.

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"Це знижує невизначеність і дозволяє виробникам, споживачам і торговельним підприємствам ухвалювати поінформовані рішення...

Настав час проявити солідарність, діяти відповідально і дотримуватися наших спільних цілей щодо покращення можливостей продовольчої та харчової безпеки, поліпшення харчування та підвищення загального добробуту громадян в усьому світі. Ми повинні домогтися того, щоб наша відповідь на COVID-19 не створила ненавмисно невиправдану нестачу найважливіших товарів і не призвела до посилення голоду і неповноцінного харчування", - резюмують спікери.

Про те, як в умовах карантину працюють українські виробники продуктів харчування, на днях розповів власник МХП (виробник курятини "Наша Ряба") Юрій Косюк. Він зазначив, що такі виробництва, як МХП, не можуть зупинятися в важкий для країни момент: вони забезпечують не тільки продуктами харчування людей і країну - продовольчою безпекою, але і тримають економіку.

"Ми не скоротили ні кількість змін, ні кількість людей, ні кількість продукції, яку виробляємо. І ми не перестанемо працювати, тому що ми годуємо людей: від нас залежить продовольча безпека і життєдіяльність країни", - сказав він.

На підприємствах МХП впроваджені безпрецедентні заходи безпеки, додав Косюк, скорочення людей - не планується.

"Ми ніколи не спекулювали на кризах щодо людей, і ми навіть подумати про це не можемо. Люди - наша головна цінність. Ми їх захистимо і будемо з ними стільки, скільки вони з нами захочуть бути", - підкреслив власник компанії.

Про неоплачувані відпустки і йтися не може, додав Косюк.

"Це не про МХП і не про компанію, у якій люди працюють. Зате я думаю, що ми створимо додаткові робочі місця для тих, хто потребує заробіток у регіонах, де розташовані наші підприємства", - повідомив він.

При цьому МХП взяв під опіку дві області: Черкаську та Вінницьку. Всього на боротьбу з коронавірусом компанія Косюка виділила вже 84 млн грн.