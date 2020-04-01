Лидеры ФАО, ВОЗ и ВТО призвали страны не допустить дефицит продуктов на фоне коронавируса

“Продовольственная безопасность и источники средств к существованию миллионов людей по всему миру зависят от международной торговли. По мере того, как страны принимают меры, направленные на то, чтобы остановить набирающую темпы пандемию COVID-19, следует действовать с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на продовольственное снабжение или же непредвиденные последствия для глобальной торговли и продовольственной безопасности”, — говорится в заявлении.

Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, как указано, страны должны добиваться того, чтобы любые торговые меры не нарушали работу цепи поставок продовольствия.

“Ограничения в торговле продовольствием могут быть также связаны с необоснованными опасениями относительно безопасности продуктов питания”, — указывают спикеры.

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Они также категорически против каких-либо ограничительных мер в экспорте товаров.

“Неопределенность в отношении наличия продовольствия может породить волну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рынке. Такая реакция изменит баланс между предложением и спросом на продовольствие, приводя к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности. Из прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается”, — объясняют лидеры организаций.

Очень важно, по их мнению, предоставить доступ потребителям к информации о наличии продуктов и ценах.

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“Это снижает неопределенность и позволяет производителям, потребителям и торговым предприятиям принимать информированные решения...

Настало время проявить солидарность, действовать ответственно и придерживаться наших общих целей укрепления продовольственной и пищевой безопасности, улучшения питания и повышения общего благосостояния граждан во всем мире. Мы должны добиться того, чтобы наш ответ на COVID-19 не создал непреднамеренно неоправданную нехватку важнейших товаров и не привел к усилению голода и неполноценного питания”, — резюмируют спикеры.

О том, как в условиях карантина работают украинские производители продуктов питания, на днях рассказал собственник МХП (производитель курятины "Наша Ряба") Юрий Косюк. Он отметил, что такие производства, как МХП, не могут останавливаться в тяжелый для страны момент: они обеспечивают не только продуктами питания людей и страну — продовольственной безопасностью, но и держат экономику.

“Мы не сократили ни количество смен, ни количество людей, ни количество продукции, которую производим. И мы не перестанем работать, потому что мы кормим людей: от нас зависит продовольственная безопасность и жизнедеятельность страны”, — сказал он.

На предприятиях МХП внедрены беспрецедентные меры безопасности, добавил Косюк, сокращение людей — не планируется.

“Мы никогда не спекулировали на кризисах по отношению к людям, и мы даже подумать об этом не можем. Люди — наша главная ценность. Мы их защитим и будем с ними столько, сколько они с нами захотят быть”, — подчеркнул владелец компании.

О неоплачиваемых отпусках и речи быть не может, добавил Косюк.

“Это не о МХП и не о компании, в которой люди работают. Зато я думаю, что мы создадим дополнительные рабочие места для тех, кто нуждается в заработке в регионах, где находятся наши предприятия”, — сообщил он.

При этом МХП взял под опеку две области: Черкасскую и Винницкую. Всего на борьбу с коронавирусом компания Косюка выделила уже 84 млн грн.