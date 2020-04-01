Лидеры ФАО, ВОЗ и ВТО призвали страны не допустить дефицит продуктов на фоне коронавируса

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64169 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75812 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89138 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87119 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104135 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87416 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102887 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105922 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130976 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130328 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 82397 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 110671 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 77970 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 75339 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 63657 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 104135 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 110671 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 140140 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 182894 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 167546 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 75339 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103793 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109288 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107677 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107218 просмотра
Актуальное
Лидеры ФАО, ВОЗ и ВТО призвали страны не допустить дефицит продуктов на фоне коронавируса

Лидеры ФАО, ВОЗ и ВТО призвали страны не допустить дефицит продуктов на фоне коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13082 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральные директоры ФАО, ВОЗ и ВТО Цюй Дунъюй, Тедрос Адханом Гебрейесус и Роберту Азеведу сделали совместное заявление, в котором призвали страны бережно относиться к производителям продуктов питания, формирующих продовольственную безопасность, сообщает УНН.

“Продовольственная безопасность и источники средств к существованию миллионов людей по всему миру зависят от международной торговли. По мере того, как страны принимают меры, направленные на то, чтобы остановить набирающую темпы пандемию COVID-19, следует действовать с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на продовольственное снабжение или же непредвиденные последствия для глобальной торговли и продовольственной безопасности”, — говорится в заявлении.

Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, как указано, страны должны добиваться того, чтобы любые торговые меры не нарушали работу цепи поставок продовольствия.

“Ограничения в торговле продовольствием могут быть также связаны с необоснованными опасениями относительно безопасности продуктов питания”, — указывают спикеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус: опасны ли продукты питания

Они также категорически против каких-либо ограничительных мер в экспорте товаров.

“Неопределенность в отношении наличия продовольствия может породить волну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рынке. Такая реакция изменит баланс между предложением и спросом на продовольствие, приводя к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности. Из прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается”, — объясняют лидеры организаций.

Очень важно, по их мнению, предоставить доступ потребителям к информации о наличии продуктов и ценах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наибольший спрос на масло, муку и курятину — министерство

“Это снижает неопределенность и позволяет производителям, потребителям и торговым предприятиям принимать информированные решения...

Настало время проявить солидарность, действовать ответственно и придерживаться наших общих целей укрепления продовольственной и пищевой безопасности, улучшения питания и повышения общего благосостояния граждан во всем мире. Мы должны добиться того, чтобы наш ответ на COVID-19 не создал непреднамеренно неоправданную нехватку важнейших товаров и не привел к усилению голода и неполноценного питания”, — резюмируют спикеры.

О том, как в условиях карантина работают украинские производители продуктов питания, на днях рассказал собственник МХП (производитель курятины "Наша Ряба") Юрий Косюк. Он отметил, что такие производства, как МХП, не могут останавливаться в тяжелый для страны момент: они обеспечивают не только продуктами питания людей и страну — продовольственной безопасностью, но и держат экономику.

“Мы не сократили ни количество смен, ни количество людей, ни количество продукции, которую производим. И мы не перестанем работать, потому что мы кормим людей: от нас зависит продовольственная безопасность и жизнедеятельность страны”, — сказал он.

На предприятиях МХП внедрены беспрецедентные меры безопасности, добавил Косюк, сокращение людей — не планируется.

“Мы никогда не спекулировали на кризисах по отношению к людям, и мы даже подумать об этом не можем. Люди — наша главная ценность. Мы их защитим и будем с ними столько, сколько они с нами захотят быть”, — подчеркнул владелец компании.

О неоплачиваемых отпусках и речи быть не может, добавил Косюк.

“Это не о МХП и не о компании, в которой люди работают. Зато я думаю, что мы создадим дополнительные рабочие места для тех, кто нуждается в заработке в регионах, где находятся наши предприятия”, — сообщил он.

При этом МХП взял под опеку две области: Черкасскую и Винницкую. Всего на борьбу с коронавирусом компания Косюка выделила уже 84 млн грн. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы