Наибольший спрос на масло, муку и курятину - министерство

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71777 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84889 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97926 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95195 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106269 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91713 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103494 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106111 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131124 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Наибольший спрос на масло, муку и курятину - министерство

Наибольший спрос на масло, муку и курятину - министерство

Киев  •  УНН

 • 16552 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине промониторило запасы социально значимых продуктов питания в торговых сетях. Об этом сообщил заместитель профильного министра Тарас Высоцкий, передает УНН.

По их данным, меньше всего хватит курятины, больше всего - сахара.

Что касается отклонений от среднесуточного потребления, то наибольший спрос сейчас на сливочное масло, муку и курятину.

А вот гречневая крупа и сахар изменились лишь на 2% и 3% соответственно.

"По большинству продуктов ситуация с обеспечением положительная. Для обеспечения поступления муки в достаточном количестве на внутренний рынок было принято решение осуществить реализацию продовольственной пшеницы с ГПЗКУ и Аграрного фонда", - отметил Высоцкий.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба) сообщила, что работает на полных мощностях, чтобы прокормить людей.

Украинские Национальные Новости

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