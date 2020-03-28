Наибольший спрос на масло, муку и курятину - министерство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине промониторило запасы социально значимых продуктов питания в торговых сетях. Об этом сообщил заместитель профильного министра Тарас Высоцкий, передает УНН.
По их данным, меньше всего хватит курятины, больше всего - сахара.
Что касается отклонений от среднесуточного потребления, то наибольший спрос сейчас на сливочное масло, муку и курятину.
А вот гречневая крупа и сахар изменились лишь на 2% и 3% соответственно.
"По большинству продуктов ситуация с обеспечением положительная. Для обеспечения поступления муки в достаточном количестве на внутренний рынок было принято решение осуществить реализацию продовольственной пшеницы с ГПЗКУ и Аграрного фонда", - отметил Высоцкий.
Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба) сообщила, что работает на полных мощностях, чтобы прокормить людей.