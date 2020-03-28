Найбільший попит на масло, борошно та курятину - міністерство

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в Україні промоніторило запаси соціально значущих продуктів харчування в торговельних мережах. Про це повідомив заступник профільного міністра Тарас Висоцький, передає УНН.

За їхніми даними, найменше вистачить курятини, найбільше - цукру.

Що стосується відхилень від середньодобового споживання, то найбільший попит нині на вершкове масло, борошно та курятину.

А от гречана крупа та цукор змінилися лише на 2% та 3% відповідно.

"По більшості продуктів ситуація з забезпеченням позитивна. Для забезпечення надходження борошна в достатній кількості на внутрішній ринок було прийнято рішення здійснити реалізацію продовольчої пшениці з ДПЗКУ і Аграрного фонду", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП (Наша Ряба) повідомила, що працює на повних потужностях, аби прогодувати людей

Українські Національні Новини

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