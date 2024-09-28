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28 вересня: Міжнародний день загального доступу до інформації, День кролика

28 вересня: Міжнародний день загального доступу до інформації, День кролика

Київ • УНН

 • 114111 перегляди

Перший у світі закон про доступ до інформації був прийнятий у 1766 році в Швеції. Документ гарантував вільний доступ до архівів з правом отримання копій документів, свободу друку і розповсюдження даних щодо уряду, парламенту та судів.

Сьогодні, 28 вересня, люди у багатьох країнах світу можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня загального доступу до інформації, пише УНН.

Вважається, що ще VII столітті китайський імператор Тай-Цзун створив відділ чиновників, в обов’язки яких входило викриття хабарів і недбалої роботи державних службовців, та оприлюднення цих фактів.

Перший у світі закон про доступ до інформації був прийнятий у 1766 році в Швеції.

Документ гарантував вільний доступ до архівів з правом отримання копій документів, свободу друку і розповсюдження даних щодо уряду, парламенту та судів.

Право на вільний доступ до інформації проголошувалося і в Декларації прав людини і громадянина, яка була прийнята у Франції в 1789 році.

Серйозна боротьба за право громадян мати доступ до інформації про діяльність державних інституцій, правоохоронних органів, судів, тощо розгорнулася вже у ХХ столітті.

В Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН в 1948 році, право доступу до інформації сформульовано в 19-й статті як право збирати, отримувати й поширювати будь-які відомості та ідеї де завгодно і без перешкод.

В Україні у 1992 році був прийнятий Закон про інформацію, а в 2011 році - Закон про доступ до публічної інформації.

Міжнародний день загального доступу до інформації був визнаний у 2015 році на рівні ЮЕСКО, а в 2019 році - на рівні ООН.

З 2011 року за ініціативи Всесвітньої організації жінок по репродуктивним правам 28 вересня відбуваються заходи Міжнародний день безпечного аборту.

У багатьох країнах до цього часу аборт є кримінальним злочином. За даними ВООЗ, кожного року здійснюється близько 25 мільйонів підпільних абортів, які завдають великої шкоди здоров’ю жінок або навіть призводять до летальних наслідків.

В 85-90% випадків небажаної вагітності жінки обирають штучне переривання, яке в умовах медичного закладу проходить без ускладнень та шкоди для здоров’я.

Найбільш безпечним абортом вважається медикаментозне переривання вагітності, що може проводитися на 6-7 тиждень зачаття без втручання хірургії.

Також 28 вересня – це Всесвітній день боротьби проти сказу.

Подія встановлена з нагоди дня видатного французького мікробіолога Луї Пастера, який першим у світі винайшов вакцину проти сказу.

На сьогодні сказ розповсюджений більш ніж по 150 країнах світу, але тепер він виліковний завдяки вакцинам. За статистикою ВООЗ, близько 99% випадків передачі людям небезпечного захворювання відбувається через собак.

Ще одна сьогоднішня подія, яка започаткована у 2006 році, - День свободи від голоду.

Її мета - поширення обізнаності щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольства.

В четверту суботу вересня зоозахисники відзначають День кролика.

Кроликів почали одомашнювати у Європі лише у VI столітті. Ці тварини можуть розвивати швидкість до 55 кілометрів на годину. Будова ока в кроликів така, що вони можуть бачити те, що відбувається позаду, не повертаючи голову.

Найменша порода називається кролик-пігмей. Ці тваринки мають довжину від 22 до 35 сантиметрів, максимальна вага - 450 грамів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Харитона Сповідника.

Чоловік жив у ІІІ-ІV століттях в Малій Азії. Коли посилилися гоніння на християн, Харитона схопили язичники, катували його, а потім кинули до в’язниці.

За деякий час Харитона випустили, і він вирушив до Святої Землі. Біля Єрусалиму його схопили розбійники.

За переказом, вони привели Харитона до своєї печери. Туди заповзла змія, яку прислав Господь, та отруїла вино. Розбійники випили вино й померли, а Харитон звів у печері церкву.

Зараз це Фаранська лавра, де Харитон і похований.

Іменини 28 вересня святкують Харитон, Максим, Микита, Степан.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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