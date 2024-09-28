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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

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28 сентября 2024, 03:11  •  1124 просмотра

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Первый в мире закон о доступе к информации был принят в 1766 году в Швеции. Документ гарантировал свободный доступ к архивам с правом получения копий документов, свободу печати и распространения данных о правительстве, парламенте и судах.

Сегодня, 28 сентября, люди во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня общего доступа к информации, пишет УНН.

Считается, что еще в VII веке китайский император Тай-Цзун создал отдел чиновников, в обязанности которых входило разоблачение взяток и небрежной работы государственных служащих, и обнародование этих фактов.

Первый в мире закон о доступе к информации был принят в 1766 году в Швеции.

Документ гарантировал свободный доступ к архивам с правом получения копий документов, свободу печати и распространения данных о правительстве, парламенте и судах.

Право на свободный доступ к информации провозглашалось и в Декларации прав человека и гражданина, которая была принята во Франции в 1789 году.

Серьезная борьба за право граждан иметь доступ к информации о деятельности государственных институтов, правоохранительных органов, судов и т.д. развернулась уже в ХХ веке.

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, право доступа к информации сформулировано в 19-й статье как право собирать, получать и распространять любые сведения и идеи где угодно и без препятствий.

В Украине в 1992 году был принят Закон об информации, а в 2011 году - Закон о доступе к публичной информации.

Международный день всеобщего доступа к информации был признан в 2015 году на уровне ЮЕСКО, а в 2019 году - на уровне ООН.

С 2011 года по инициативе Всемирной организации женщин по репродуктивным правам 28 сентября проходят мероприятия Международный день безопасного аборта.

Во многих странах до сих пор аборт является уголовным преступлением. По данным ВОЗ, каждый год осуществляется около 25 миллионов подпольных абортов, которые наносят большой вред здоровью женщин или даже приводят к летальному исходу.

В 85-90% случаев нежелательной беременности женщины выбирают искусственное прерывание, которое в условиях медицинского учреждения проходит без осложнений и вреда для здоровья.

Наиболее безопасным абортом считается медикаментозное прерывание беременности, которое может проводиться на 6-7 неделе зачатия без вмешательства хирургии.

Также 28 сентября - это Всемирный день борьбы против бешенства.

Событие установлено по случаю дня выдающегося французского микробиолога Луи Пастера, который первым в мире изобрел вакцину против бешенства.

На сегодня бешенство распространено более чем по 150 странам мира, но теперь оно излечимо благодаря вакцинам. По статистике ВОЗ, около 99% случаев передачи людям опасного заболевания происходит через собак.

Еще одно сегодняшнее событие, которое основано в 2006 году, - День свободы от голода.

Ее цель - распространение осведомленности об актуальной на сегодня проблеме нехватки продовольствия.

В четвертую субботу сентября зоозащитники отмечают День кролика.

Кроликов начали одомашнивать в Европе только в VI веке. Эти животные могут развивать скорость до 55 километров в час. Строение глаза у кроликов таково, что они могут видеть то, что происходит позади, не поворачивая голову.

Самая маленькая порода называется кролик-пигмей. Эти зверьки имеют длину от 22 до 35 сантиметров, максимальный вес - 450 граммов.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Харитона Исповедника.

Мужчина жил в III-IV веках в Малой Азии. Когда усилились гонения на христиан, Харитона схватили язычники, пытали его, а затем бросили в тюрьму.

Через некоторое время Харитона выпустили, и он отправился в Святую Землю. Возле Иерусалима его схватили разбойники.

По преданию, они привели Харитона в свою пещеру. Туда заползла змея, которую прислал Господь, и отравила вино. Разбойники выпили вино и умерли, а Харитон возвел в пещере церковь.

Сейчас это Фаранская лавра, где Харитон и похоронен.

Именины 28 сентября празднуют Харитон, Максим, Никита, Степан.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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