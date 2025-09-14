$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
184 бойових зіткнення за добу: Генштаб оприлюднив карти

Київ • УНН

 • 32 перегляди

13 вересня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення, противник здійснив 89 авіаударів, скинувши 163 керовані бомби. Сили оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу та техніки, чотири артзасоби та один важливий об'єкт окупантів.

184 бойових зіткнення за добу: Генштаб оприлюднив карти

Протягом доби 13 вересня на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, зокрема скинув 163 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6325 дронів-камікадзе.

За даними Генштабу, агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Приморське Запорізької області; Козацьке, Інгулець Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 180 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 22 атаки на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Шахове та в бік Новопавлівки й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Ситуація на полі бою є непростою, але ми контролюємо фронт – Зеленський13.09.25, 18:25 • 4016 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область