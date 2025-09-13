Ситуація на полі бою є непростою, але ми контролюємо фронт – Зеленський

Ситуація на полі бою є непростою й ускладнюється кількістю росіян, дронів. Проте Україна контролює фронт. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Президент стверджує, що закиди щодо того, що росія просувається сходом, абсолютно зайві.

Я про це чув від багатьох. Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою. Їх більше, ніж українців. Це їхня перевага. Найсильніше їхнє угруповання – на сході, але вони в дуже складних умовах. Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою