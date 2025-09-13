Ситуація на полі бою є непростою, але ми контролюємо фронт – Зеленський

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 3656 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
10:21 • 11628 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 22417 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 28564 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 42952 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31408 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 46641 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 52199 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36491 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35812 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом13 вересня, 05:39 • 13976 перегляди
Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію13 вересня, 07:15 • 4156 перегляди
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії13 вересня, 08:37 • 11544 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto13 вересня, 09:28 • 10928 перегляди
Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою12:17 • 3660 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 22434 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 24845 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 27077 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 46645 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 25714 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Польща
Китай
Київська область
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 976 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 52203 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 42879 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 90624 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 51356 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

Ситуація на полі бою є непростою, але ми контролюємо фронт – Зеленський

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на полі бою є непростою через кількість росіян та дронів, але Україна контролює фронт. Він спростував заяви про просування росії на сході, назвавши їх дезінформацією.

Ситуація на полі бою є непростою, але ми контролюємо фронт – Зеленський

Ситуація на полі бою є непростою й ускладнюється кількістю росіян, дронів. Проте Україна контролює фронт. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Щодо поля бою ситуація непроста. Вона ускладнюється кількістю ворога, кількістю дронів, змін технологій: сьогодні одні дрони – працює один РЕБ, завтра змінюються дрони, змінюються двигуни – працюють інші лінії і РЕБ. Дуже важливо розуміти передусім: ми контролюємо фронт 

- заявив Зеленський.

Президент стверджує, що закиди щодо того, що росія просувається сходом, абсолютно зайві.

Я про це чув від багатьох. Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою. Їх більше, ніж українців. Це їхня перевага. Найсильніше їхнє угруповання – на сході, але вони в дуже складних умовах. Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою 

- сказав Зеленський.

"Триває вже понад рік": в РНБО відреагували на повідомлення про "новий наступ" росії04.09.25, 10:16 • 3540 переглядiв

Доповнення

Зеленський заявляв, що Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Суми