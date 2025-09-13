$41.310.10
Эксклюзив
14:03 • 3662 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
10:21 • 11643 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 22434 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 28575 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 42960 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 31409 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 46645 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 52203 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36494 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35817 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Ситуация на поле боя непростая, но мы контролируем фронт – Зеленский

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя непростая из-за количества россиян и дронов, но Украина контролирует фронт. Он опроверг заявления о продвижении россии на востоке, назвав их дезинформацией.

Ситуация на поле боя непростая, но мы контролируем фронт – Зеленский

Ситуация на поле боя непростая и осложняется количеством россиян, дронов. Однако Украина контролирует фронт. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Что касается поля боя, ситуация непростая. Она осложняется количеством врага, количеством дронов, изменением технологий: сегодня одни дроны – работает один РЭБ, завтра меняются дроны, меняются двигатели – работают другие линии и РЭБ. Очень важно понимать прежде всего: мы контролируем фронт 

- заявил Зеленский.

Президент утверждает, что упреки в том, что россия продвигается на востоке, абсолютно излишни.

Я об этом слышал от многих. Русские в дезинформации намного лучше, чем на поле боя. Их больше, чем украинцев. Это их преимущество. Самая сильная их группировка – на востоке, но они в очень сложных условиях. То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, – ложь. Им не удастся это сделать за годы. Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя 

- сказал Зеленский.

"Продолжается уже более года": в СНБО отреагировали на сообщения о "новом наступлении" россии04.09.25, 10:16 • 3540 просмотров

Дополнение

Зеленский заявлял, что Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Зеленский
Украина
Сумы