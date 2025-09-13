Ситуация на поле боя непростая, но мы контролируем фронт – Зеленский

Ситуация на поле боя непростая и осложняется количеством россиян, дронов. Однако Украина контролирует фронт. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Президент утверждает, что упреки в том, что россия продвигается на востоке, абсолютно излишни.

Я об этом слышал от многих. Русские в дезинформации намного лучше, чем на поле боя. Их больше, чем украинцев. Это их преимущество. Самая сильная их группировка – на востоке, но они в очень сложных условиях. То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, – ложь. Им не удастся это сделать за годы. Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя