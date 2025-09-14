184 боевых столкновения за сутки: Генштаб обнародовал карты

В течение суток 13 сентября на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, в том числе сбросил 163 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 137 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6325 дронов-камикадзе.

По данным Генштаба, агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зализничное, Приморское Запорожской области; Казацкое, Ингулец Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект российских захватчиков - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков.

На Северском направлении в течение прошедших суток враг совершил 22 атаки на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоекономическое, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Шахово и в сторону Новопавловки и Филии.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 41 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малеевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 880 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 42 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 261 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

