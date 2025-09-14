$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 27873 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 60489 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 63230 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 53899 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 65087 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 37890 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 64865 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 62659 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38447 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37482 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
184 боевых столкновения за сутки: Генштаб обнародовал карты

Киев • УНН

 • 592 просмотра

13 сентября на фронте произошло 184 боевых столкновения, противник совершил 89 авиаударов, сбросив 163 управляемые бомбы. Силы обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артсредства и один важный объект оккупантов.

184 боевых столкновения за сутки: Генштаб обнародовал карты

В течение суток 13 сентября на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, в том числе сбросил 163 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 137 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6325 дронов-камикадзе.

По данным Генштаба, агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зализничное, Приморское Запорожской области; Казацкое, Ингулец Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект российских захватчиков

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков.

На Северском направлении в течение прошедших суток враг совершил 22 атаки на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоекономическое, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Шахово и в сторону Новопавловки и Филии.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 41 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малеевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 880 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 42 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 261 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Ситуация на поле боя непростая, но мы контролируем фронт – Зеленский13.09.25, 18:25 • 4084 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область