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18 з 19 ворожих дронів знищили за ніч, один повернувся в рф, ворог атакував Одещину двома "Іскандерами"

Київ • УНН

 • 44443 перегляди

Вночі 8 жовтня ворог атакував Україну 2 балістичними ракетами та 19 дронами. ППО збило всі безпілотники над 5 областями, 18 знищено, 1 повернувся в Росію.

Російські війська вночі атакували Україну 2 балістичними ракетами та 19 дронами. ППО збила 18 безпілотників над 5 областями, 1 повернувся в росію, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, "у ніч на 8 жовтня (із 19.00 07.10 по 08.30 08.10) ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму, а також 19-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська, рф".

У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

У Києві та області повітряна тривога через загрозу дронів, на Київщині працює ППО08.10.24, 08:18 • 58951 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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