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18 из 19 вражеских дронов уничтожили за ночь, один вернулся в рф, враг атаковал Одесскую область двумя «Искандерами»

18 из 19 вражеских дронов уничтожили за ночь, один вернулся в рф, враг атаковал Одесскую область двумя «Искандерами»

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 05:58  •  7759 просмотра

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Ночью 8 октября враг атаковал Украину 2 баллистическими ракетами и 19 дронами. ПВО сбило все беспилотники над 5 областями, 18 уничтожено, 1 вернулся в Россию.

Российские войска ночью атаковали Украину 2 баллистическими ракетами и 19 дронами. ПВО сбила 18 беспилотников над 5 областями, 1 вернулся в Россию, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, «в ночь на 8 октября (с 19.00 07.10 по 08.30 08.10) враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма, а также 19-ю ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска, РФ».

В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбито авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один ударный БпЛА вернулся в Россию!

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО8 октября 2024, 05:18 • 9799 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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