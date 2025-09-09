152 бойові зіткнення та майже 2000 дронів: Генштаб інформує про ситуацію на фронті

Від початку цієї доби відбулося 152 бойових зіткнення. Окупанти залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 14 керованих авіаційних бомб, та здійснив 174 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська. Два бойових зіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Дотепер точиться п’ять бойових зіткнень.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян три рази атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. Наші захисники стримують натиск противника.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 152 окупанти, з яких 84 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили сім автомобілів, мотоцикл, одиницю спеціальної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів. Пошкоджено автомобіль, гармату і сім укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

