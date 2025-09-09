152 бойові зіткнення та майже 2000 дронів: Генштаб інформує про ситуацію на фронті

$41.250.03
48.380.22
ukenru
19:32 • 1422 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 9798 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 17415 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 12392 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 40651 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 69761 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 59240 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 36029 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30102 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29079 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
68%
753мм
Популярнi новини
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років9 вересня, 12:18 • 14360 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД9 вересня, 12:18 • 13359 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto9 вересня, 12:33 • 9364 перегляди
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - ТрампVideo16:20 • 5286 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 10928 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo19:32 • 1418 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 11021 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 17415 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 43561 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 69761 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 33777 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 32673 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 31439 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 100755 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 57236 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

152 бойові зіткнення та майже 2000 дронів: Генштаб інформує про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Від початку доби зафіксовано 152 бойових зіткнення, ворог застосував 1977 дронів-камікадзе та здійснив 3416 обстрілів. На Покровському напрямку знешкоджено 152 окупанти та знищено низку ворожої техніки.

152 бойові зіткнення та майже 2000 дронів: Генштаб інформує про ситуацію на фронті

Від початку цієї доби відбулося 152 бойових зіткнення. Окупанти залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 14 керованих авіаційних бомб, та здійснив 174 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська. Два бойових зіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Дотепер точиться п’ять бойових зіткнень.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян три рази атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. Наші захисники стримують натиск противника.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 152 окупанти, з яких 84 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили сім автомобілів, мотоцикл, одиницю спеціальної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів. Пошкоджено автомобіль, гармату і сім укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

російська армія втратила 950 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб09.09.25, 07:58 • 3502 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Краматорськ
Куп'янськ