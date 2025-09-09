152 боевых столкновения и почти 2000 дронов: Генштаб информирует о ситуации на фронте

С начала этих суток произошло 152 боевых столкновения. Оккупанты привлекли для поражения 1977 дронов-камикадзе и совершили 3416 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 59 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1977 дронов-камикадзе и совершили 3416 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений. Противник нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 14 управляемых авиационных бомб, и совершил 174 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодези и Торское. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении враг 20 раз атаковал в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено. До сих пор продолжается пять боевых столкновений.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян три раза атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоекономичное, Шевченко, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Родинского, Променя, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого. Наши защитники сдерживают натиск противника.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 152 оккупанта, из которых 84 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили семь автомобилей, мотоцикл, единицу специальной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов. Повреждены автомобиль, пушка и семь укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах населенных пунктов Малеевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филия, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка. Еще пять боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

