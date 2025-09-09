152 боевых столкновения и почти 2000 дронов: Генштаб информирует о ситуации на фронте

$41.250.03
19:32 • 1324 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 9696 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 17355 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 12352 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 40609 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 69733 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 59224 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 36019 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30093 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29064 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 9 сентября, 12:18
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД9 сентября, 12:18
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщинPhoto9 сентября, 12:33
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - ТрампVideo16:20
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo19:32
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
15:59 • 17355 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
9 сентября, 07:10 • 69733 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47
152 боевых столкновения и почти 2000 дронов: Генштаб информирует о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 32 просмотра

С начала суток зафиксировано 152 боевых столкновения, враг применил 1977 дронов-камикадзе и совершил 3416 обстрелов. На Покровском направлении обезврежено 152 оккупанта и уничтожен ряд вражеской техники.

152 боевых столкновения и почти 2000 дронов: Генштаб информирует о ситуации на фронте

С начала этих суток произошло 152 боевых столкновения. Оккупанты привлекли для поражения 1977 дронов-камикадзе и совершили 3416 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 59 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1977 дронов-камикадзе и совершили 3416 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений. Противник нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 14 управляемых авиационных бомб, и совершил 174 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодези и Торское. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении враг 20 раз атаковал в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено. До сих пор продолжается пять боевых столкновений.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян три раза атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоекономичное, Шевченко, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Родинского, Променя, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого. Наши защитники сдерживают натиск противника.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 152 оккупанта, из которых 84 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили семь автомобилей, мотоцикл, единицу специальной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов. Повреждены автомобиль, пушка и семь укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах населенных пунктов Малеевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филия, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка. Еще пять боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Российская армия потеряла 950 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб09.09.25, 07:58

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Краматорск
Купянск