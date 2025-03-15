15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно

15 березня по всій території України спостерігається значна хмарність, що охоплює більшість регіонів. У західних, центральних та частині східних областей очікуються дощі, які принесе вологий атмосферний фронт. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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У Києві температура вдень триматиметься в межах +6…+8°C, з помірними дощами, що сприятиме зниженню видимості на вулицях. Львів на цей день готується до ще більшої кількості опадів, із температурами +2…+4°C. Дощі також не обминули Харків, де стовпчики термометрів покажуть +15…+17°C, а невеликий дощ додасть негоди.

На сході країни, в Дніпрі та Одесі, ситуація буде значно спокійнішою. Температура в обох містах підніметься до +19…+21°C, і хоча хмарність буде присутня, дощів не передбачається. Також вільний від опадів день чекає на жителів Донеччини, де температура варіюється в межах +18…+20°C.

Не залишиться без уваги і південний Крим. У Сімферополі температура досягне +21…+23°C, і хоч хмарність там теж буде присутня, прояснення дозволять насолоджуватися теплою погодою без опадів.

Загалом, день обіцяє бути різноманітним по температурі та погодним умовам, з місцевими дощами в окремих областях та сонячними моментами в інших.