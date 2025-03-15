15 марта Украину накроет облачность с дождями: где будет солнечно
Киев • УНН
В западных, центральных и восточных областях ожидаются дожди. В Киеве +6…+8°C, во Львове +2…+4°C, в Харькове +15…+17°C. На востоке и в Крыму без осадков, до +23°C.
15 марта по всей территории Украины наблюдается значительная облачность, охватывающая большинство регионов. В западных, центральных и части восточных областей ожидаются дожди, которые принесет влажный атмосферный фронт. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве температура днем будет держаться в пределах +6…+8°C, с умеренными дождями, что будет способствовать снижению видимости на улицах. Львов на этот день готовится к еще большему количеству осадков, с температурами +2…+4°C. Дожди также не обошли Харьков, где столбики термометров покажут +15…+17°C, а небольшой дождь добавит непогоды.
На востоке страны, в Днепре и Одессе, ситуация будет значительно спокойнее. Температура в обоих городах поднимется до +19…+21°C, и хотя облачность будет присутствовать, дождей не предвидится. Также свободный от осадков день ждет жителей Донецкой области, где температура варьируется в пределах +18…+20°C.
Не останется без внимания и южный Крым. В Симферополе температура достигнет +21…+23°C, и хотя облачность там тоже будет присутствовать, прояснения позволят наслаждаться теплой погодой без осадков.
В общем, день обещает быть разнообразным по температуре и погодным условиям, с местными дождями в отдельных областях и солнечными моментами в других.