146 бойових зіткнень за добу: ворог Генштаб розповів про найгарячіші напрямки на фронті

"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
19:40 • 7240 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 11989 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 16953 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 24339 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 35857 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 33702 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 43518 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 70457 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23087 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Легендарний Volkswagen Touareg припиняють випускати: відома дата зупинки конвеєраPhoto16 жовтня, 12:21 • 3632 перегляди
Від тепла до мокрого снігу: Україна зіткнеться з різкою зміною погоди 17-19 жовтня16 жовтня, 12:25 • 7518 перегляди
Українське суспільство має готуватися до того, що мирне життя на найближчі роки навряд чи буде - Буданов16 жовтня, 14:18 • 14067 перегляди
"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу16 жовтня, 15:32 • 16243 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 19:03 • 6156 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 35857 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 70457 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 41618 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 62764 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 74824 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 35947 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 84542 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 62122 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 64089 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 68898 перегляди
146 бойових зіткнень за добу: ворог Генштаб розповів про найгарячіші напрямки на фронті

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

16 жовтня на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень, держава-терорист завдала 1 ракетного та 63 авіаційних ударів. Ворог застосував 37 ракет, 125 керованих бомб, 2372 дрони-камікадзе та здійснив 3301 обстріл.

146 бойових зіткнень за добу: ворог Генштаб розповів про найгарячіші напрямки на фронті

За добу 16 жовтня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням не зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосувала 37 ракет та скинула 125 керованих бомб.

Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 372 дрони-камікадзе та здійснили 3 301 обстріл позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дві атаки на позиції наших захисників. Крім того, завдав сім авіаударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 182 обстріли, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 14 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

Одинадцять разів агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку сьогодні українські захисники відбили десять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка та Ямпіль.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Зараз ні, через кілька років з максимальною ймовірністю - так: Буданов відповів, чи може росія розширити війну16.10.25, 15:09 • 2550 переглядiв

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 153 особи — убитими та пораненими. Наші воїни знищили два танки, одну артилерійську систему, 21 безпілотний літальний апарат, два пункти управління БпЛА, чотири одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Також уразили три одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки, три артилерійські системи, три пункти управління БпЛА та 12 укриттів для особового складу противника

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наші оборонці вже відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка. Авіаудару зазнав населений пункт Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів. Під авіаударом опинилося Козацьке.

Нагадаємо

За добу 15 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1080 солдатів та 416 БпЛА.

Трамп перед зустріччю зі Зеленським проведе розмову з путіним про війну в Україні - ЗМІ16.10.25, 17:16 • 2502 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна