146 бойових зіткнень за добу: ворог Генштаб розповів про найгарячіші напрямки на фронті

За добу 16 жовтня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням не зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосувала 37 ракет та скинула 125 керованих бомб.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дві атаки на позиції наших захисників. Крім того, завдав сім авіаударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 182 обстріли, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 14 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

Одинадцять разів агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку сьогодні українські захисники відбили десять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка та Ямпіль.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 153 особи — убитими та пораненими. Наші воїни знищили два танки, одну артилерійську систему, 21 безпілотний літальний апарат, два пункти управління БпЛА, чотири одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Також уразили три одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки, три артилерійські системи, три пункти управління БпЛА та 12 укриттів для особового складу противника