146 боевых столкновений за сутки: враг Генштаб рассказал о самых горячих направлениях на фронте

За сутки 16 октября на фронте произошло 146 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 63 авиационных удара, применило 37 ракет и сбросило 125 управляемых бомб.

Кроме того, захватчики задействовали для поражения 2 372 дрона-камикадзе и совершили 3 301 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил две атаки на позиции наших защитников. Кроме того, нанес семь авиаударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 182 обстрела, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 14 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в направлении Колодязного, Бологовского, Кутьковки.

Одиннадцать раз агрессор пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка и в направлении Куриловки и Боровой.

На Лиманском направлении сегодня украинские защитники отбили десять российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Дерилово, Редкодуб, Торское, Колодези, Заречное и в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполь.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Дорожное, Красный Лиман, Новоекономическое, Родинское, Покровск, Зверово, Котлино, Лысовка, Удачное, Филиал и в направлении Мирнограда, Новопавловки, Белицкого и Балагана.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 153 человека — убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему, 21 беспилотный летательный аппарат, два пункта управления БпЛА, четыре единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники. Также поразили три единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники, три артиллерийские системы, три пункта управления БпЛА и 12 укрытий для личного состава противника - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники уже отбили 20 вражеских атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка. Авиаудару подвергся населенный пункт Зализничное.

На Ореховском направлении противник совершил одну неудачную наступательную операцию в районе Степного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов. Под авиаударом оказалось Казацкое.

Напомним

За сутки 15 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1080 солдат и 416 БпЛА.

