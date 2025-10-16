$41.760.01
21:15 • 626 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
19:40 • 6212 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 11718 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 16717 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 24149 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 35690 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 33655 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 43487 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 70315 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 23070 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
146 боевых столкновений за сутки: враг Генштаб рассказал о самых горячих направлениях на фронте

Киев • УНН

 • 926 просмотра

16 октября на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений, государство-террорист нанесло 1 ракетный и 63 авиационных удара. Враг применил 37 ракет, 125 управляемых бомб, 2372 дрона-камикадзе и совершил 3301 обстрел.

146 боевых столкновений за сутки: враг Генштаб рассказал о самых горячих направлениях на фронте

За сутки 16 октября на фронте произошло 146 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 63 авиационных удара, применило 37 ракет и сбросило 125 управляемых бомб.

Кроме того, захватчики задействовали для поражения 2 372 дрона-камикадзе и совершили 3 301 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил две атаки на позиции наших защитников. Кроме того, нанес семь авиаударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 182 обстрела, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 14 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в направлении Колодязного, Бологовского, Кутьковки.

Одиннадцать раз агрессор пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка и в направлении Куриловки и Боровой.

На Лиманском направлении сегодня украинские защитники отбили десять российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Дерилово, Редкодуб, Торское, Колодези, Заречное и в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполь.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Сейчас нет, через несколько лет с максимальной вероятностью - да: Буданов ответил, может ли Россия расширить войну16.10.25, 15:09 • 2544 просмотра

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Дорожное, Красный Лиман, Новоекономическое, Родинское, Покровск, Зверово, Котлино, Лысовка, Удачное, Филиал и в направлении Мирнограда, Новопавловки, Белицкого и Балагана.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 153 человека — убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему, 21 беспилотный летательный аппарат, два пункта управления БпЛА, четыре единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники. Также поразили три единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники, три артиллерийские системы, три пункта управления БпЛА и 12 укрытий для личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники уже отбили 20 вражеских атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка. Авиаудару подвергся населенный пункт Зализничное.

На Ореховском направлении противник совершил одну неудачную наступательную операцию в районе Степного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов. Под авиаударом оказалось Казацкое.

Напомним

За сутки 15 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1080 солдат и 416 БпЛА.

Трамп перед встречей с Зеленским проведет разговор с Путиным о войне в Украине - СМИ16.10.25, 17:16 • 2486 просмотров

Вадим Хлюдзинский

