Сейчас нет, через несколько лет с максимальной вероятностью - да: Буданов ответил, может ли Россия расширить войну

Эксклюзив
09:20 • 11804 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 24585 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 39360 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 12320 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 33239 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 27141 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24133 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34345 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54389 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52703 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16 октября, 02:44
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину16 октября, 03:03
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16 октября, 06:15
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго07:17
публикации
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53 • 39360 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto07:27
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39
Сейчас нет, через несколько лет с максимальной вероятностью - да: Буданов ответил, может ли Россия расширить войну

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не расширит войну на другие страны сейчас, но это возможно через несколько лет. Он отметил, что у него есть карта с событиями, которые указывают на это.

Сейчас нет, через несколько лет с максимальной вероятностью - да: Буданов ответил, может ли Россия расширить войну

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что сейчас Россия не будет расширять войну на другие страны, но это может произойти через несколько лет. Об этом Буданов заявил во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Подробности

"Прямо сейчас? Нет. Географически по странам - нет. Через несколько лет с максимальной вероятностью - да. У меня есть такая карта и на нее наносятся каждый день дополнительные события, которые где-то произошли. И когда на нее посмотришь, очень просто становится понять, что же происходит, потому что мы видели это все в конце 2013 и 2014 годов", - сказал Буданов.

Напомним

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия имеет значительный запас экономической прочности для продолжения войны. Однако, россияне уже испытывают экономические проблемы, хотя это еще не критический уровень.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Кирилл Буданов