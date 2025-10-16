Сейчас нет, через несколько лет с максимальной вероятностью - да: Буданов ответил, может ли Россия расширить войну
Киев • УНН
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что сейчас Россия не будет расширять войну на другие страны, но это может произойти через несколько лет. Об этом Буданов заявил во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.
Подробности
"Прямо сейчас? Нет. Географически по странам - нет. Через несколько лет с максимальной вероятностью - да. У меня есть такая карта и на нее наносятся каждый день дополнительные события, которые где-то произошли. И когда на нее посмотришь, очень просто становится понять, что же происходит, потому что мы видели это все в конце 2013 и 2014 годов", - сказал Буданов.
Напомним
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия имеет значительный запас экономической прочности для продолжения войны. Однако, россияне уже испытывают экономические проблемы, хотя это еще не критический уровень.