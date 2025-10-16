$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 12169 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 25409 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 40397 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 12834 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 33668 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 27336 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 24277 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34429 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54469 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52728 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Зараз ні, через кілька років з максимальною ймовірністю - так: Буданов відповів чи може росія розширити війну

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не розширить війну на інші країни зараз, але це можливо через кілька років. Він зазначив, що має карту з подіями, які вказують на це.

Зараз ні, через кілька років з максимальною ймовірністю - так: Буданов відповів чи може росія розширити війну

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що зараз росія не буде розширювати війну на інші країни, але це може статися через кілька років. Про це Буданов заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Деталі

"Прямо зараз? Ні. Географічно по країнах - ні. Через кілька років з максимальною ймовірністю - так. У мене є така мапа і на неї наноситься кожного дня додаткові події, які десь сталися. І коли на неї подивишся, дуже просто стає зрозуміти, що ж відбувається, бо ми бачили це все в кінці 2013 та 2014 років", - сказав Буданов.

Нагадаємо

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росія має значний запас економічної міцності для продовження війни. Проте, росіяни вже відчувають економічні проблеми, хоча це ще не критичний рівень.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Кирило Буданов