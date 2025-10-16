Зараз ні, через кілька років з максимальною ймовірністю - так: Буданов відповів чи може росія розширити війну
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не розширить війну на інші країни зараз, але це можливо через кілька років. Він зазначив, що має карту з подіями, які вказують на це.
Деталі
"Прямо зараз? Ні. Географічно по країнах - ні. Через кілька років з максимальною ймовірністю - так. У мене є така мапа і на неї наноситься кожного дня додаткові події, які десь сталися. І коли на неї подивишся, дуже просто стає зрозуміти, що ж відбувається, бо ми бачили це все в кінці 2013 та 2014 років", - сказав Буданов.
