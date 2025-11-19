10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВС

У Тернополі внаслідок нічної атаки рф відомо про вже 10 загиблих та 37 постраждалих, є люди і під завалами, повідомив голова МВС Ігор Клименко у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"росія знову била по мирних містах України. Цілеспрямовано - по житлу, освітній, критичній інфраструктурі. Їхня мета незмінна: більше жертв серед цивільних, більше руйнувань, більше болю. Сьогодні під масованим ударом ворога були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина. На 9 активних локаціях працюють близько півтисячі рятувальників та понад сотня одиниць техніки", - зазначив Клименко.

Тернопіль

Найтяжче - у Тернополі. Критично: пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній - пожежа, в іншій - руйнування з 3-го по 9-й поверх. Станом на 10:00: 10 загиблих; 37 поранених (з яких 12 - діти) - повідомив Клименко.

Рятувальники, з його слів, продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир.

"Є люди і під завалами. Працюємо максимально обережно - кожна хвилина може означати врятоване життя", - вказав голова МВС.

Міністр повідомив, що направив туди голову ДСНС Андрія Даника і тримає хід ліквідаційних робіт під постійним контролем. "Доповідаю керівництву держави", - зазначив Клименко.

"Залучаємо авіацію, мобільні центри швидкого реагування, "Дельту", кінологів, важку інженерну техніку. Підтягуємо сили із сусідніх областей. Працюють на місцях також психологи", - вказав міністр.

З його слів, розгорнуто Пункти Незламності, мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею. Поліцейські фіксують кожен доказ воєнного злочину рф проти цивільних людей. Розгорнуті намети, де потерпілі можуть написати заяви та звернутися по допомогу.

"Поліція може обмежувати доступ до пошкоджених обʼєктів - прохання дотримуватися встановлених правил. Це виключно заради безпеки людей та збереження майна", - повідомив він.

Інші постраждалі регіони

Зі слів міністра:

на Івано-Франківщині постраждали троє людей, серед них двоє дітей;

на Львівщині триває гасіння складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад 10 тисяч кв. м. Усе - цивільні обʼєкти.

"Усе, що робить росія - це терор і смерть. Усе, що робимо ми - рятує життя. Тому ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи. Надважливо знайти кожну людину та врятувати кожне життя", - підсумував голова МВС.

