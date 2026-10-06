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Бишкек

Столица Кыргызской Республики
Город Бишкек — столица Кыргызстана, основанный в 1825 году как крепость Кокандского ханства. Однако поселение существовало на этой территории ещё во времена Великого шёлкового пути. В 1862 году крепость захватили войска Российской империи, и вокруг неё постепенно вырос город. При советской власти, в 1926 году, город переименовали во Фрунзе — в честь уроженца этих краёв, большевистского военачальника Михаила Фрунзе, а в 1936 году он стал столицей Киргизской ССР. После провозглашения независимости Кыргызстана в 1991 году городу вернули историческое название Бишкек, и с тех пор он является столицей республики. Население города превышает один миллион жителей.
1825
Кокандское ханство строит крепость Пишпек
1862
Захват Российской империей
1926
Переименование города во Фрунзе
1936
Город стал столицей Киргизской ССР
1991
Возвращение названия Бишкек, столица независимого Кыргызстана
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