Бишкек
Путин заявил о 12 км до окружной дороги в Сумах и захвате Святогорска. ЦПД назвал эти утверждения далекими от реальности.
Путин заявил, что российские войска получили приказ нанести массированные удары по энергетическим объектам Украины. Он назвал это ответом на удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре и НПЗ.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал Путина перейти от войны к прекращению боевых действий. В то же время Индия сохраняет тесные экономические связи с Россией.
путин и Си Цзиньпин встретились в Кыргызстане перед саммитом ШОС. Москва стремится сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.
путин и Си Цзиньпин посетят саммит ШОС в Бишкеке вместе с лидерами Ирана, Индии и Пакистана.
Европейская комиссия исключила всех авиаперевозчиков Кыргызстана из черного списка. Страна находилась под запретом на полеты в ЕС с 2006 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о выходе страны из ряда международных соглашений СНГ. Среди них – Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.