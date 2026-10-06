Бишкек

Столица Кыргызской Республики

Город Бишкек — столица Кыргызстана, основанный в 1825 году как крепость Кокандского ханства. Однако поселение существовало на этой территории ещё во времена Великого шёлкового пути. В 1862 году крепость захватили войска Российской империи, и вокруг неё постепенно вырос город. При советской власти, в 1926 году, город переименовали во Фрунзе — в честь уроженца этих краёв, большевистского военачальника Михаила Фрунзе, а в 1936 году он стал столицей Киргизской ССР. После провозглашения независимости Кыргызстана в 1991 году городу вернули историческое название Бишкек, и с тех пор он является столицей республики. Население города превышает один миллион жителей.