Бішкек

Столиця Киргизької Республіки

Місто Бішкек – столиця Киргизстану, засноване у 1825 році, як фортеця Кокандського ханства. Однак поселення існувало на цій території ще за часів Великого шовкового шляху. У 1862 році фортецю захопили війська Російської імперії, і навколо неї поступово виросло місто. За радянської влади, 1926 року, місто перейменували на Фрунзе – на честь уродженця цих країв, більшовицького воєначальника Михайла Фрунзе, а 1936-го воно стало столицею Киргизької РСР. Після проголошення незалежності Киргизстану 1991 року місту повернули історичну назву Бішкек, і відтоді воно є столицею республіки. Населення міста перевищує один мільйон мешканців.