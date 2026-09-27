Бішкек
путін заявив про 12 км до окружної дороги в Сумах і захоплення Святогірська. ЦПД назвав ці твердження далекими від реальності.
путін заявив, що російські війська отримали наказ завдати масованих ударів по енергетичних об’єктах України. Він назвав це відповіддю на удари ЗСУ по російській цивільній інфраструктурі та НПЗ.
Прем’єр Індії Нарендра Моді закликав путіна перейти від війни до припинення бойових дій. Індія водночас зберігає тісні економічні зв’язки з росією.
путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Киргизстані перед самітом ШОС. москва прагне зробити безвіз із Китаєм постійним.
путін і Сі Цзіньпін відвідають саміт ШОС у Бішкеку разом із лідерами Ірану, Індії та Пакистану.
Європейська комісія виключила всіх авіаперевізників Киргизстану з чорного списку. Країна перебувала під забороною на польоти до ЄС з 2006 року.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про вихід країни з низки міжнародних угод СНД. Серед них – Угода про створення об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.