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Бішкек

Столиця Киргизької Республіки
Місто Бішкек – столиця Киргизстану, засноване у 1825 році, як фортеця Кокандського ханства. Однак поселення існувало на цій території ще за часів Великого шовкового шляху. У 1862 році фортецю захопили війська Російської імперії, і навколо неї поступово виросло місто. За радянської влади, 1926 року, місто перейменували на Фрунзе – на честь уродженця цих країв, більшовицького воєначальника Михайла Фрунзе, а 1936-го воно стало столицею Киргизької РСР. Після проголошення незалежності Киргизстану 1991 року місту повернули історичну назву Бішкек, і відтоді воно є столицею республіки. Населення міста перевищує один мільйон мешканців.
1825
Кокандське ханство будує фортецю Пішпек
1862
Захоплення Російською імперією
1926
Перейменування міста на Фрунзе
1936
Місто стало столицею Киргизької РСР
1991
Повернення назви Бішкек, столиця незалежного Киргизстану
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