путін намагається компенсувати відсутність перемог на фронті вигаданою географією - ЦПД

Чергові заяви російського диктатора володимира путіна щодо ходу війни, які активно поширює ru-пропаганда, мали б демонструвати впевненість у своїх силах і контроль над ситуацією. Але на практиці це дезорієнтована пропаганда, де відсутність перемог на фронті намагаються компенсувати вигаданою географією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

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Зазначається, що під час виступу на пресконференції в Бішкеку путін розповів "об’єктивну картину" ситуації на фронті, однак заплутався у власних свідченнях - зокрема, заявив, що "до окружної дороги в Сумах лишилося 12 км", хоча в червні казав про 10,5 км.

Що тоді, що зараз - заяви путіна далекі від реальності. Ба більше, навіть "окружної дороги в Сумах" не існує - йдеться у повідомленні.

Вказується, що на цьому фантазії путіна не закінчилися: диктатор також оголосив про "захоплення" Святогірська на Донеччині.

Це також не відповідає дійсності. Цей епізод чудово викриває, як влаштована російська звітність. Коли реальний темп наступу не дає приводів для гордості, генштаб рф малює диктаторові красиві карти, а той транслює цей вигаданий всесвіт публічно - зазначають у ЦПД.

Там резюмують, що головна мета подібних заяв - створити ілюзію "планового просування" для внутрішнього споживача, навіть усупереч реальності.

Нагадаємо

Напередодні путін заявив, що російським військам "до окружної дороги в Сумах лишилося 12 км". При цьому він повідомив, що наказав завдати масованих ударів по енергетичних об’єктах України. Він назвав це відповіддю на удари ЗСУ по російській цивільній інфраструктурі та НПЗ.

рф прагне забезпечити довготривалий і стабільний мир в Україні та в Європі - путін