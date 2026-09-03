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Путин пытается компенсировать отсутствие побед на фронте выдуманной географией — ЦПД

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Путин заявил о 12 км до окружной дороги в Сумах и захвате Святогорска. ЦПД назвал эти утверждения далекими от реальности.

Путин пытается компенсировать отсутствие побед на фронте выдуманной географией — ЦПД

Очередные заявления российского диктатора владимира путина о ходе войны, которые активно распространяет ru-пропаганда, должны были бы демонстрировать уверенность в своих силах и контроль над ситуацией. Но на практике это дезориентированная пропаганда, где отсутствие побед на фронте пытаются компенсировать выдуманной географией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что во время выступления на пресс-конференции в Бишкеке путин рассказал "объективную картину" ситуации на фронте, однако запутался в собственных показаниях — в частности, заявил, что "до окружной дороги в Сумах осталось 12 км", хотя в июне говорил о 10,5 км.

Что тогда, что сейчас — заявления путина далеки от реальности. Более того, даже "окружной дороги в Сумах" не существует

— говорится в сообщении.

Указывается, что на этом фантазии путина не закончились: диктатор также объявил о "захвате" Святогорска в Донецкой области.

Это также не соответствует действительности. Этот эпизод прекрасно разоблачает то, как устроена российская отчетность. Когда реальный темп наступления не дает поводов для гордости, генштаб рф рисует диктатору красивые карты, а тот публично транслирует эту вымышленную вселенную

— отмечают в ЦПД.

Там резюмируют, что главная цель подобных заявлений — создать иллюзию "планового продвижения" для внутреннего потребителя, даже вопреки реальности.

Напомним

Накануне путин заявил, что российским войскам "до окружной дороги в Сумах осталось 12 км". При этом он сообщил, что приказал нанести массированные удары по энергетическим объектам Украины. Он назвал это ответом на удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре и НПЗ.

рф стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и в Европе — путин02.09.26, 01:05 • 11380 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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