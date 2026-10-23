Что празднуют 23 октября в Украине и мире

23 октября в мире отмечают День моля и Международный день снежного барса, а также празднуют День создания рекламы. В церковном календаре по новому стилю чествуют святого апостола Иакова, брата Господня по плоти, а по старому стилю вспоминают святого священномученика Евлампия и святую мученицу Евлампию, пишет УНН.

День моля (Mole Day)

Неофициальный, но очень популярный в мировом научном сообществе профессиональный и образовательный праздник, посвящённый базовой единице измерения количества вещества в системе СИ — молю. Дата и время проведения праздника непосредственно отсылают к числу Авогадро: его отмечают между 6:02 утра и 6:02 вечера 23 октября. Основанный в 1991 году по инициативе американского преподавателя химии Мориса Олера, праздник призван заинтересовать учащихся и студентов химией, популяризировать точные науки и показать важность молекулярных вычислений в современной физике, фармакологии и материаловедении.

Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day)

Глобальная экологическая дата, учреждённая в октябре 2013 года на Первом всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке, где представители 12 стран ареала обитания хищника подписали Бишкекскую декларацию. Мероприятие призвано привлечь внимание к сохранению ирбиса — редкого млекопитающего семейства кошачьих, находящегося под угрозой исчезновения из-за браконьерства, утраты естественной среды обитания и изменения климата в горных регионах Центральной и Южной Азии.

День работников рекламы

Неофициальный профессиональный праздник маркетологов, пиарщиков, копирайтеров, креативных директоров и специалистов по рекламе. Дата объединяет сообщество создателей медиаконтента и посвящена оценке влияния рекламной индустрии на развитие экономики, формированию потребительской культуры, а также продвижению этических стандартов и соблюдению прав потребителей в современных цифровых и классических медиа.

Международный день синдрома Кабуки (Kabuki Syndrome Awareness Day)

Глобальная медицинская дата, посвящённая редкому генетическому заболеванию, впервые описанному японскими учёными Никавой и Куроки в 1981 году. Синдром характеризуется специфическими чертами лица, задержкой роста, интеллектуальными нарушениями и аномалиями скелета. День призван объединить семьи пациентов, привлечь средства на генетические исследования и содействовать инклюзии людей с этим диагнозом.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чествуют память святого апостола Иакова, брата Господня по плоти — первого епископа Иерусалима, сына праведного Иосифа Обручника от первого брака. Апостол Иаков пользовался особым авторитетом в первой христианской общине, председательствовал на Апостольском соборе в Иерусалиме и написал Соборное послание, входящее в состав Нового Завета. Свой земной путь он завершил мученической кончиной в 62 году, когда иудейские начальники сбросили его с крыши Иерусалимского храма и побили камнями за проповедь о Христе.

По старому календарю верующие чествуют память святого священномученика Евлампия и святой мученицы Евлампии — родных брата и сестры, пострадавших за христианскую веру во время правления императора Максимиана в городе Никомидии. Дважды подвергшись пыткам и проявив непоколебимую веру, они отказались приносить жертвы идолам, после чего Евлампия усекли мечом, а его сестра отошла к Господу от душевной боли и страданий ещё до исполнения приговора.