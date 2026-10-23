Що святкують 23 жовтня в Україні та світі

23 жовтня у світі відзначають День моля та Міжнародний день сніжного барса, а також святкують День створення реклами. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого апостола Якова, брата Господнього по плоті, а за старим стилем згадують святого священномученика Євлампія та святу мученицю Євлампію, пише УНН.

День моля (Mole Day)

Неофіційне, але дуже популярне у світовій науковій спільноті професійне та освітнє свято, присвячене базовій одиниці вимірювання кількості речовини в системі SI — молю. Дата та час проведення свята безпосередньо відсилають до числа Авогадро: його відзначають між 6:02 ранку та 6:02 вечора 23 жовтня. Започатковане у 1991 році за ініціативи американського викладача хімії Моріса Олера, свято має на меті зацікавити учнів та студентів хімією, популяризувати точні науки та показати важливість молекулярних обчислень у сучасній фізиці, фармакології й матеріалознавстві.

Міжнародний день сніжного барса (International Snow Leopard Day)

Глобальна екологічна дата, започаткована у жовтні 2013 року на Першому всесвітньому форумі зі збереження сніжного барса у Бішкеку, де представники 12 країн ареалу проживання хижака підписали Бішкекську декларацію. Подія покликана привернути увагу до збереження ірбіса — рідкісного ссавця родини котячих, який перебуває під загрозою зникнення через браконьєрство, втрату природного середовища існування та зміни клімату в гірських регіонах Центральної та Південної Азії.

День працівників реклами

Неофіційне професійне свято маркетологів, піарників, копірайтерів, креативних директорів та фахівців з реклами. Дата об'єднує спільноту творців медіаконтенту та присвячена оцінці впливу рекламної індустрії на розвиток економіки, формуванню споживчої культури, а також просуванню етичних стандартів і дотримання прав споживачів у сучасних цифрових та класичних медіа.

Міжнародний день синдрому Кабукі (Kabuki Syndrome Awareness Day)

Глобальна медична дата, присвячена рідкісному генетичному захворюванню, вперше описаному японськими вченими Нікава та Курокі у 1981 році. Синдром характеризується специфічними рисами обличчя, затримкою росту, інтелектуальними порушеннями та аномаліями скелета. День покликаний об'єднати родини пацієнтів, залучити кошти на генетичні дослідження та сприяти інклюзії людей із цим діагнозом.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова, брата Господнього по плоті — першого єпископа Єрусалима, сина праведного Йосифа Обручника від першого шлюбу. Апостол Яків користувався особливим авторитетом у першій християнській громаді, головував на Апостольському соборі в Єрусалимі та написав Соборне послання, що входить до складу Нового Завіту. Свій земний шлях він завершив мученицькою кончиною у 62 році, коли юдейські начальники скинули його з даху Єрусалимського храму та побили камінням за проповідь про Христа.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Євлампія та святої мучениці Євлампії — рідних брата й сестри, які постраждали за християнську віру за панування імператора Максиміана в місті Нікомидія. Двічі зазнавши катувань і виявивши непохитну віру, вони відмовилися від складання жертв ідолам, після чого Євлампія усекли мечем, а його сестра відійшла до Господа від душевного болю та страждань ще до виконання вироку.