Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Звезда баскетбола Энджел Риз стала первой профессиональной спортсменкой на подиуме Victoria's Secret

Киев • УНН

 • 2378 просмотра

Форвард Chicago Sky Энджел Риз дебютировала как модель на показе в Нью-Йорке. Она стала первой профессиональной спортсменкой, вышедшей на подиум бренда.

Звезда баскетбола Энджел Риз стала первой профессиональной спортсменкой на подиуме Victoria's Secret
Фото: AP

Форвард команды Chicago Sky Энджел Риз вошла в историю моды, приняв участие в грандиозном показе Wings Reveal в Нью-Йорке. 23-летняя баскетболистка стала первой представительницей профессионального спорта, которая присоединилась к мировым топ-моделям на легендарном шоу Victoria's Secret. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Для своего появления на подиуме Риз выбрала розовый цветочный комплект белья, дополненный фирменными белыми крыльями ангела и эффектным перьевым палантином. Спортсменка ростом 193 см продемонстрировала уверенную походку под композицию Lumidee, над которой она заранее работала вместе с профессиональным тренером по моделингу.

Фото: AP
Фото: AP

Энджел Риз, ранее завоевавшая титул чемпионки NCAA, отметила, что участие в таком масштабном проекте было ее давней мечтой и логическим продолжением развития ее личного бренда вне баскетбольной площадки.

Это было предназначено мне. Я так счастлива сидеть в этой комнате с таким количеством удивительных моделей и женщин. Команда, которая все это организовала, была невероятной. Я так взволнована

– поделилась впечатлениями Энджел Риз.

Поддержка экспертов и масштаб события

Успех спортсменки на новом поприще отметил известный стилист Ло Роуч, который сопровождал Риз во время подготовки к шоу.

Он подчеркнул, что Энджел удалось реализовать свои амбиции в рекордно короткие сроки, продемонстрировав исключительное присутствие и харизму наравне с профессиональными моделями. Показ, в котором также приняли участие музыкальные звезды Кароль Джи и группа TWICE, транслировался в прямом эфире на ведущих мировых платформах, закрепив возвращение бренда к традиционному формату зрелищных шоу.

Степан Гафтко

