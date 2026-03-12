Звезда баскетбола Энджел Риз стала первой профессиональной спортсменкой на подиуме Victoria's Secret

Фото: AP

Форвард команды Chicago Sky Энджел Риз вошла в историю моды, приняв участие в грандиозном показе Wings Reveal в Нью-Йорке. 23-летняя баскетболистка стала первой представительницей профессионального спорта, которая присоединилась к мировым топ-моделям на легендарном шоу Victoria's Secret. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Для своего появления на подиуме Риз выбрала розовый цветочный комплект белья, дополненный фирменными белыми крыльями ангела и эффектным перьевым палантином. Спортсменка ростом 193 см продемонстрировала уверенную походку под композицию Lumidee, над которой она заранее работала вместе с профессиональным тренером по моделингу.

Фото: AP

Энджел Риз, ранее завоевавшая титул чемпионки NCAA, отметила, что участие в таком масштабном проекте было ее давней мечтой и логическим продолжением развития ее личного бренда вне баскетбольной площадки.

Это было предназначено мне. Я так счастлива сидеть в этой комнате с таким количеством удивительных моделей и женщин. Команда, которая все это организовала, была невероятной. Я так взволнована – поделилась впечатлениями Энджел Риз.

Поддержка экспертов и масштаб события

Успех спортсменки на новом поприще отметил известный стилист Ло Роуч, который сопровождал Риз во время подготовки к шоу.

Он подчеркнул, что Энджел удалось реализовать свои амбиции в рекордно короткие сроки, продемонстрировав исключительное присутствие и харизму наравне с профессиональными моделями. Показ, в котором также приняли участие музыкальные звезды Кароль Джи и группа TWICE, транслировался в прямом эфире на ведущих мировых платформах, закрепив возвращение бренда к традиционному формату зрелищных шоу.

