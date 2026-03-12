Зірка баскетболу Енджел Різ стала першою професійною спортсменкою на подіумі Victoria's Secret

Фото: AP

Форвард команди Chicago Sky Енджел Різ увійшла в історію моди, взявши участь у грандіозному показі Wings Reveal у Нью-Йорку. 23-річна баскетболістка стала першою представницею професійного спорту, яка приєдналася до світових топмоделей на легендарному шоу Victoria's Secret. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Для своєї появи на подіумі Різ обрала рожевий квітковий комплект білизни, доповнений фірмовими білими крилами ангела та ефектним пір'яним палантином. Спортсменка зі зростом 193 см продемонструвала впевнену ходу під композицію Lumidee, над якою вона заздалегідь працювала разом із професійним тренером з моделінгу.

Фото: AP

Енджел Різ, яка раніше здобула титул чемпіонки NCAA, зазначила, що участь у такому масштабному проєкті була її давньою мрією та логічним продовженням розвитку її особистого бренду поза межами баскетбольного корту.

Це було призначено мені. Я така щаслива сидіти в цій кімнаті з такою кількістю дивовижних моделей та жінок. Команда, яка все це організувала, була неймовірною. Я так схвильована – поділилася враженнями Енджел Різ.

Підтримка експертів та масштаб події

Успіх спортсменки на новій ниві відзначив відомий стиліст Ло Роуч, який супроводжував Різ під час підготовки до шоу.

Він підкреслив, що Енджел вдалося реалізувати свої амбіції у рекордно короткі терміни, продемонструвавши виняткову присутність та харизму на рівні з професійними моделями. Показ, у якому також взяли участь музичні зірки Кароль Джі та гурт TWICE, транслювався в прямому ефірі на провідних світових платформах, закріпивши повернення бренду до традиційного формату видовищних шоу.

