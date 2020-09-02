"Сговор" с судьями и растущие требования к Украине: как продвигается дело "Суркисов-Привата"

И так, бывшие собственники ПриватБанка получили новое судебное дело. В этот раз - в США.

Министерство юстиции США 6 августа подало два иска в окружной суд Южной Флориды в связи с приобретением экс-акционерами банка недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас).

При этом, как заявил заместитель главы наблюдательного совета ПриватБанка Артем Шевалев, эти иски могут ограничить доступ бывших акционеров к финансовым услугам и могут стать причиной закрытия их банковских счетов.

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Одновременно с "американскими событиями", судебная эпопея по "Привату" все еще продолжается в Украине.

Так, Печерский райсуд Киева до сих пор рассматривает дело по иску шести оффшорных компаний братьев Суркисов, поданному 28 апреля 2020 года.

Совсем недавно оффшоры увеличили сумму своих требований и уже хотят, чтобы государство компенсировало Суркисам 350 млн. долл. Речь о процентах на депозиты, что размещались в кипрском филиале банка до применения процедуры bail-in.

Стоит отметить, что природа происхождения средств на счетах оффшорных компаний Суркисов вызвала много вопросов у американской компании Kroll, которая проводила расследования так называемых "схем Привата". Факт проведения такого расследования официально подтвердили в НБУ. А части его отчетов накануне были опубликовано в англоязычной прессе

Согласно этим отчетам, через оффшоры Суркисы из банка могли вывести по меньшей мере 150 млн дол.

Невзирая на то, что отчет Kroll уже официально комментировали в НБУ, подтверждая его подлинность, представители Суркисов в СМИ до сих пор пытаются указать на его якобы неправдивость.

Впрочем, сам документ уже заинтересовал народных депутатов, и те заявили о намерении создать парламентскую ВСК, чтобы расследовать схемы вывода средств из ПриватБанка, придав гласности все обстоятельства их реализации.

Тем временем, как напоминают "Деньги", пресс-служба "Привата" недавно сделал заявление о том, что документы от имени оффшоров Суркисов были подделаны. Речь о нереальных подписях на заявлениях компаний, по которым открывались исполнительные производства.

То, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом, подтвердили банку в специализированном учреждении по проведению почерковедческой экспертизы подписей, подчеркивали в ПриватБанке.

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Кроме того, финучреждение также заявило о том, что Суркисы могут "манипулировать" с судьями в "деле Привата". Так, по данным юристов финучреждения, судья Сергей Вовк принимает в производство иски оффшоров Суркисов в обход авторизованного распределения судей.

ПриватБанк по этому поводу уже обратился с заявлением в НАБУ.

Министр юстиции Денис Малюська, в свою очередь, прямо заявил о том, что оффшорные компании Суркисов находятся "в сговоре с судьями".

"Тихенький договорняк на миллиарды гривень. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты“. И риск превращения Украины в арену боев без правил”, — отметил министр, комментируя заседание Печерского районного суда по иску шести оффшоров к ПриватБанку и Минфину.

Как сообщал УНН, “ПриватБанк” требует пересмотра предыдущих судебных решений по которым с него в пользу Суркисов было взыскано почти 407 млн грн (в 2018 году).

Основанием для подачи соответствующих заявлений стало установление “ПриватБанком” обстоятельства, что в Лондонском суде Суркисы подтвердили свою совместную собственность с бывшим акционером банка в медиагруппе “1+1”.