Суркисы "держали" в ПриватБанке депозиты под рекордно высокую процентную ставку - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На днях компании, аффилированные с семьей Григория и Игоря Суркисов, увеличили исковые требования к ПриватБанку на 102 млн долл. Одна из причин - рекордно высокая ставка по депозитам Суркисов в ПриватБанке, которая выше чем в еврозоне в 6 раз, передает УНН со ссылкой на НВ Бизнес.
"Истцы изменили свои требования, исходя из расчета процентов в размере 13%, в то время как ставка по депозитам в еврозоне составляет около 2%", - пишет издание, ссылаясь на данные пресс-службы ПриватБанка.
Поэтому истцы добавили к первоначальным требованиям размер процентов, "которые якобы ПриватБанк должен указанным компаниям".
"Таким образом, общая сумма, которую Суркисы пытаются взыскать с ПриватБанка, достигла 350 млн долл.", - говорится в сообщении.
Источники НВ Бизнес утверждают, что не исключена попытка списать эти средства с корсчета ПриватБанка в НБУ.
Судебное заседание по рассмотрению данного вопроса должно было состояться вчера, 6 августа. О нем юристы банка узнали за несколько часов до начала заседания.
Впрочем, суд перенес рассмотрение иска компаний семьи Суркисов на 14 августа.
Напомним, ранее о рекордных и не приемлемых для банков (как несколько лет назад так и сейчас) депозитных ставках для компаний семьи Суркисов уже писали украинские СМИ.
В частности, указывалось, что оффшоры CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP хранили средства со ставкой в 13%, что в несколько раз превышала среднюю на Кипре в тот период.
Аргументировалось, что согласно официальным данным Центрального банка Кипра, процентные ставки в период 2008-2016 гг. составляли от 1,5% до максимум 5%.