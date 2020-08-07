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4 марта, 13:25 • 107480 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127515 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102124 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

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Суркисы "держали" в ПриватБанке депозиты под рекордно высокую процентную ставку - СМИ

Суркисы "держали" в ПриватБанке депозиты под рекордно высокую процентную ставку - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19219 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. На днях компании, аффилированные с семьей Григория и Игоря Суркисов, увеличили исковые требования к ПриватБанку на 102 млн долл. Одна из причин - рекордно высокая ставка по депозитам Суркисов в ПриватБанке, которая выше чем в еврозоне в 6 раз, передает УНН со ссылкой на НВ Бизнес.

"Истцы изменили свои требования, исходя из расчета процентов в размере 13%, в то время как ставка по депозитам в еврозоне составляет около 2%", - пишет издание, ссылаясь на данные пресс-службы ПриватБанка.

Поэтому истцы добавили к первоначальным требованиям размер процентов, "которые якобы ПриватБанк должен указанным компаниям".

"Таким образом, общая сумма, которую Суркисы пытаются взыскать с ПриватБанка, достигла 350 млн долл.", - говорится в сообщении.

Источники НВ Бизнес утверждают, что не исключена попытка списать эти средства с корсчета ПриватБанка в НБУ.
Судебное заседание по рассмотрению данного вопроса должно было состояться вчера, 6 августа. О нем юристы банка узнали за несколько часов до начала заседания.

Впрочем, суд перенес рассмотрение иска компаний семьи Суркисов на 14 августа.

Напомним, ранее о рекордных и не приемлемых для банков (как несколько лет назад так и сейчас) депозитных ставках для компаний семьи Суркисов уже писали украинские СМИ.

В частности, указывалось, что оффшоры CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP хранили средства со ставкой в 13%, что в несколько раз превышала среднюю на Кипре в тот период.

Аргументировалось, что согласно официальным данным Центрального банка Кипра, процентные ставки в период 2008-2016 гг. составляли от 1,5% до максимум 5%.

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