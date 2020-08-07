Суркіси "тримали" у ПриватБанку депозити під рекордно високу процентну ставку - ЗМІ

"Позивачі змінили свої вимоги, виходячи з розрахунку відсотків у розмірі 13%, у той час, як ставка по депозитах в єврозоні становить близько 2%", - пише видання, посилаючись на дані пресслужби ПриватБанку.

Через це позивачі додали до первинних вимог розмір відсотків, "які нібито ПриватБанк винен зазначеним компаніям".

"Таким чином, загальна сума, яку Суркіси намагаються стягнути з ПриватБанку, досягла 350 млн дол.", - йдеться у повідомленні.

Джерела НВ Бізнес стверджують, що не виключена спроба списати ці кошти з коррахунку ПриватБанку в НБУ.

Судове засідання з розгляду даного питання мало відбутися вчора, 6 серпня. Про нього юристи банку дізналися за кілька годин до початку засідання.

Втім, суд переніс розгляд позову компаній сім'ї Суркісів на 14 серпня.

Нагадаємо, раніше про рекордні і не прийнятні для банків (як кілька років тому так і зараз) депозитні ставки для компаній родини Суркісів вже писали українські ЗМІ.

Зокрема, вказувалося, що оффшори CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP зберігали кошти зі ставкою у 13%, що у декілька разів перевищувала середню на Кіпрі у той період.

Аргументувалося, що згідно з офіційними даними Центрального банку Кіпру, депозитні ставки у період 2008-2016 рр. становили від 1,5% до максимум 5%.