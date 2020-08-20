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У фракції "Голос" підтримують створення ТСК за мотивами звіту американської компанії Kroll

У фракції "Голос" підтримують створення ТСК за мотивами звіту американської компанії Kroll

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Наприкінці липня в іноземних ЗМІ опублікували інформацію про звіт американської компанії Kroll щодо виведення з ПриватБанку 150 млн грн. Згодом, у ВР заявили, що через відсутність реакції правоохоронних органів на цей факт, ініціюють створення відповідної Тимчасової слідчої комісії. У фракції "Голос" кажуть, що готові проголосувати за таку постанову про ТСК, передає УНН.

Так, за словами депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, окремі правоохоронні органи сьогодні займають позицію блокування розслідування справ по "Привату". І з огляду на це, створення парламентської ТСК є доцільним кроком.

"Вважаю, що доцільно створити таку ТСК, і стосовно всіх справ, які ведуться по колишніх власниках ПриватБанку. Не лише у США, а й в Україні є ряд проваджень, зокрема у НАБУ. Незважаючи на те, що ОПУ, фактично, займає позицію блокування цих справ, надзвичайно важливо посилити парламентський контроль за ними. Тому, я думаю, що дуже доцільно, зважаючи на те, що ми посилили повноваження тимчасових слідчих комісій, створити таку ТСК. Треба поставити під парламентський контроль виконання правоохоронцями своїх функцій", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситник розповів про співпрацю з ФБР у справах "Привату".

Як писав УНН, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу Суркісів" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами

Нагадаємо, у "Слузі народу" раніше теж відреагували на звіт Kroll і не виключили проведення спеціальних засідань правоохоронного комітету з цього приводу.

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