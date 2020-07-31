Kroll вирахувала аферу Суркісів з виведення з Привату 150 млн доларів - ЗМІ

Так, за даними видання, в 2008-2010 році кілька компаній, які були пов'язані з ПриватБанком, отримали кредити від фінустанови на суму 361 млн дол. До таких висновків дійшли аудитори Kroll.

"Вони (компанії) були згруповані партіями, в рамках яких кредити видавали з різницею в кілька хвилин, перед цим їх направляли через мережу транзакцій між рахунками компаній, які пов'язані зі сторонами і не мали комерційного призначення", - наголошується в статті.

Слідчі Kroll вважають, що ці гроші пізніше розмістили в ПриватБанку на депозитні рахунки шести компаній - Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які пов'язані з братами Суркісами. Їх зареєстрували в один і той же день за однією і тією ж адресою, і вони підпадали під юрисдикцію Британських Віргінських островів.

"Ці шість компаній становили близько 80% від загального обсягу депозитів на Кіпрі на суму 245 дол. Відсотки, які були зароблені на депозитах, були значно вищі, ніж відсотки, які були за кредитами", - цитує звіт The Page.

У Kroll кажуть, що кредити були перероблені і погашені новими кредитами, які видавали під виглядом законного корпоративного кредитування.

"Не дивлячись на те, що кредити, які були видані і які були спрямовані на рахунки вкладників, зараз погашені, джерело коштів, яке їх погасило, поки ще не до кінця зрозуміле, так як воно включало в себе багаторівневу переробку кредитів", - відзначає видання, додаючи, що за цією схемою з ПриватБанку вивели близько 150 млн дол, в тому числі - позикові кошти і відсотки.

"Гроші потім перевели на кілька рахунків у Bank of Cyprus", - йдеться в матеріалі.

Раніше, "ПриватБанк" надав докази підробки документів у справі Суркісів.

Зазначалося, що заяви в державну виконавчу службу від імені позивачів Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments були підписані нібито керівництвом компаній, однак, при зіставленні з іншими документами підписів директорів, виникли підозри щодо автентичності таких підписів.

Уточнимо, що перераховані вище офшори сім'ї Суркісів судяться в різних судах України і вимагають виплатити їм відсотки по депозитах, які потрапили під процедуру bail-in.

Також нагадаємо, Велика палата ВС припинила провадження у "справі Суркісів".