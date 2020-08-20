Во фракции "Голос" поддерживают создание ВСК по мотивам отчета американской компании Kroll

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85134 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102274 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127270 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107649 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127705 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101344 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102149 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Во фракции "Голос" поддерживают создание ВСК по мотивам отчета американской компании Kroll

Во фракции "Голос" поддерживают создание ВСК по мотивам отчета американской компании Kroll

Киев  •  УНН

 • 17693 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по выводу из ПриватБанка 150 млн грн. Впоследствии, в ВР заявили, что из-за отсутствия реакции правоохранительных органов на этот факт, инициируют создание соответствующей временной следственной комиссии. Во фракции "Голос" говорят, что готовы проголосовать за такое постановление о ВСК, передает УНН.

Так, по словам депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, отдельные правоохранительные органы сегодня занимают позицию блокирования расследования дел по "Привата". И в связи с этим, создание парламентской ВСК является целесообразным шагом.

"Считаю, что целесообразно создать такую ВСК, и в отношении всех дел, которые ведутся по прежним владельцам ПриватБанка. Не только в США, но и в Украине есть ряд производств, в частности в НАБУ. Несмотря на то, что ОПУ фактически занимает позицию блокировки этих дел, чрезвычайно важно усилить парламентский контроль за ними. Поэтому, я думаю, что очень целесообразно, учитывая то, что мы усилили полномочия временных следственных комиссий, создать такую ВСК. Надо поставить под парламентский контроль выполнение правоохранителями своих функций", - сказал он.

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Как писал УНН, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу Суркисов" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах к госбанку.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые аффилированы с братьями Суркисами.

Напомним, в "Слуге народа" раньше тоже отреагировали на отчет Kroll и не исключили проведения специальных заседаний правоохранительного комитета по этому поводу.

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