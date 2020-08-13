У "Слузі народу" розповіли, за яких умов долучаться до вивчення звіту Kroll про Суркісів та ПриватБанк

КИЇВ. 13 серпня. УНН. 25 серпня Рада збереться на позачергову сесію, а вже з 1 вересня повноцінно відновить свою роботу. Тоді і звіт Kroll про виведення з ПриватБанку 150 млн доларів може бути вивчений членами правоохоронного Комітету. Зокрема, у разі, якщо до того часу не послідує реакція правоохоронних органів і не буде відкрито кримінальне провадження. Про це у коментарі УНН розповів нардеп від фракції СН Володимир Ватрас.