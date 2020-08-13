У "Слузі народу" розповіли, за яких умов долучаться до вивчення звіту Kroll про Суркісів та ПриватБанк
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. 25 серпня Рада збереться на позачергову сесію, а вже з 1 вересня повноцінно відновить свою роботу. Тоді і звіт Kroll про виведення з ПриватБанку 150 млн доларів може бути вивчений членами правоохоронного Комітету. Зокрема, у разі, якщо до того часу не послідує реакція правоохоронних органів і не буде відкрито кримінальне провадження. Про це у коментарі УНН розповів нардеп від фракції СН Володимир Ватрас.
За його словами, на відповідну публікацію іноземних ЗМІ та сам звіт американських аудиторів — Kroll — першочергово мають відреагувати правоохоронні органи і зареєструвати кримінальне провадження.
“Є підстави для відкриття кримінального провадження — будь-яке повідомлення про злочин або правопорушення.
Загалом, будь-які злочинні діяння, що мають місце — я вважаю, має бути відповідна реакція. І вже якщо її немає — ми, як народні депутати від партії „Слуга народу“ готові включитися, дати правову оцінку, обговорити це питання на рівні комітету, підкомітету, якщо буде потрібно”, — сказав він.
Політик додав, що питання виведення коштів з “Привату” та ймовірна причетність до цього братів Суркісів має зацікавити “комітет з питань правоохоронної діяльності, який очолює Монастирський, він займається реформуванням правоохоронних органів”.
“.. він може викликати будь-якого керівника і заслухати його”, — сказав нардеп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фурса про позов Суркісів через розслідування Kroll: підстав не довіряти американським слідчим немає
Зауважимо, за даними американських ЗМІ, Kroll “вирахувала аферу Суркісів” з виведення з Привату 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні як раз і позиваються в українських судах до держбанку.
Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.
Нагадаємо, раніше, “ПриватБанк” надав докази підробки документів від вказаних офшорів.
Зазначалося, що заяви в державну виконавчу службу від імені перерахованих вище 6-ти компаній були підписані нібито керівництвом компаній, “однак, при зіставленні з іншими документами підписів директорів, виникли підозри щодо автентичності таких підписів”.