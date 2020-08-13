У "Слузі народу" розповіли, за яких умов долучаться до вивчення звіту Kroll про Суркісів та ПриватБанк

ukru
19 березня, 18:42 • 35861 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 76136 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 86090 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111808 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118486 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116380 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151451 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124998 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124713 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123871 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 24972 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 28020 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 33880 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 28269 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 29754 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78917 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102271 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83215 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151451 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51101 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58484 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107713 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125988 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125398 перегляди
Актуальне
У "Слузі народу" розповіли, за яких умов долучаться до вивчення звіту Kroll про Суркісів та ПриватБанк

У "Слузі народу" розповіли, за яких умов долучаться до вивчення звіту Kroll про Суркісів та ПриватБанк

Київ • УНН

 • 14079 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. 25 серпня Рада збереться на позачергову сесію, а вже з 1 вересня повноцінно відновить свою роботу. Тоді і звіт Kroll про виведення з ПриватБанку 150 млн доларів може бути вивчений членами правоохоронного Комітету. Зокрема, у разі, якщо до того часу не послідує реакція правоохоронних органів і не буде відкрито кримінальне провадження. Про це у коментарі УНН розповів нардеп від фракції СН Володимир Ватрас.

За його словами, на відповідну публікацію іноземних ЗМІ та сам звіт американських аудиторів — Kroll — першочергово мають відреагувати правоохоронні органи і зареєструвати кримінальне провадження.

“Є підстави для відкриття кримінального провадження — будь-яке повідомлення про злочин або правопорушення.

Загалом, будь-які злочинні діяння, що мають місце — я вважаю, має бути відповідна реакція. І вже якщо її немає — ми, як народні депутати від партії „Слуга народу“ готові включитися, дати правову оцінку, обговорити це питання на рівні комітету, підкомітету, якщо буде потрібно”, — сказав він.

Політик додав, що питання виведення коштів з “Привату” та ймовірна причетність до цього братів Суркісів має зацікавити “комітет з питань правоохоронної діяльності, який очолює Монастирський, він займається реформуванням правоохоронних органів”.

“.. він може викликати будь-якого керівника і заслухати його”, — сказав нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фурса про позов Суркісів через розслідування Kroll: підстав не довіряти американським слідчим немає

Зауважимо, за даними американських ЗМІ, Kroll “вирахувала аферу Суркісів” з виведення з Привату 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні як раз і позиваються в українських судах до держбанку.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.

Нагадаємо, раніше, “ПриватБанк” надав докази підробки документів від вказаних офшорів.

Зазначалося, що заяви в державну виконавчу службу від імені перерахованих вище 6-ти компаній були підписані нібито керівництвом компаній, “однак, при зіставленні з іншими документами підписів директорів, виникли підозри щодо автентичності таких підписів”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11