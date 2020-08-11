Фурса про позов Суркісів через розслідування Kroll: підстав не довіряти американським слідчим немає

"До кого саме позиваються юристи Суркісів - не знаю, і особисто я жодних документів не отримував. Почекаю, якщо вони згадували про мої коментарі для ЗМІ. Але, навіть українські суди, вважають, що публічні особи мають бути готовими до критики, а по-друге: якщо ця інформація є публічною й у відкритому доступі, то, напевно, її можна обговорювати. А якщо ви забороняєте обговорювати й висловлювати думки щодо публічної інформації, то це вже наступи на свободу слова і намагання утворити певну групу людей, які є недоторканими, про яких не можна говорити нічого поганого, тільки добре. І це суперечить демократичним принципам і здоровому глузду", - вважає Фурса.

За словами банкіра, репутація агенції Kroll у нього особисто сумнівів не викликає, на відміну від братів Суркісів.

"Я можу сказати, що Kroll є агенцією з бездоганною репутацією. У мене особисто не виникає питань до розслідування Kroll, і якщо ставити на одні терези з одного боку Kroll, а з іншого - українських олігархів певних, то кому довіряти, у мене не буде сумніву", - зазначив Фурса.

Він також додав, що Суркіси, вочевидь, із висновком Kroll теж прекрасно знайомі.

"У них є звіт Kroll, вони його витребували, і вони знають, що там написано, і їм нема чого сказати проти цього звіту. І вони думали як: ні в кого ж немає цього звіту, то можна взагалі заборонити про нього говорити, ніхто ж його начебто не бачив, то давайте на цьому маніпулювати..." - припустив експерт і додав, що судитися проти Kroll Суркіси навряд чи будуть, адже "Печерський суд такого позову не розгляне", а ось проти ЗМІ – "будь ласка".

Нагадаємо, наприкінці липня американське ЗМІ повідомило про звіт Kroll, відповідно до змісту якого брати Суркіси через афільовані з ними офшорними компаніями можуть бути причетні до виведення з ПриватБанку 150 млн доларів.

Після цього адвокати Суркісів зробили заяву про позов до суду, "через публікації про причетність родини Суркісів до виводу коштів із Приватбанку".

"Нещодавно в ефірі телеканалу "Прямий" Сергієм Фурсою із посиланням нібито на звіт агенції Kroll була оприлюднена маніпулятивна і брехлива інформація про причетність родини Суркісів до злочинної схеми виводу коштів з "ПриватБанку", що призвело до неплатоспроможності банку", - сказав журналістам адвокат.