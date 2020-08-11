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Фурса об иске Суркисов из-за расследования Kroll: оснований не доверять американским следователям нет

Фурса об иске Суркисов из-за расследования Kroll: оснований не доверять американским следователям нет

Киев  •  УНН

 • 10651 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Адвокаты братьев Суркисов заявили о намерениях подать в суд за распространение информации о расследовании американского агентства Kroll, которое накануне опубликовало издание Chicago Morning Star. В своем заявлении об иске юристы братьев упомянули и украинского банкира Сергея Фурсу, который, в свою очередь, в комментарии УНН высказал мнение об отсутствии оснований сомневаться в авторитетности американских следователей.

"С кем именно судятся юристы Суркисов - не знаю, и лично я никаких документов не получал. Подожду, если они вспоминали о моих комментариях для СМИ. Но, даже украинские суды считают, что публичные лица должны быть готовы к критике, а во-вторых: если эта информация является публичной и в открытом доступе, то, наверное, ее можно обсуждать. А если вы запрещаете обсуждать и высказывать мнения относительно публичной информации, то это уже наступления на свободу слова и попытки создать определенную группу людей, которые неприкосновенны, о которых нельзя говорить ничего плохого, только хорошее. И это противоречит демократическим принципам и здравому смыслу", - считает Фурса.

По словам банкира, репутация агентства Kroll у него лично сомнений не вызывает, в отличие от братьев Суркисов.

"Я могу сказать, что Kroll является агентством с безупречной репутацией. У меня лично не возникает вопросов к расследованию Kroll, и если ставить на одни весы с одной стороны Kroll, а с другой - украинских олигархов определенных, то кому доверять, у меня не будет сомнения", - отметил Фурса.

Он также добавил, что Суркисы, очевидно, с выводом Kroll тоже прекрасно знакомы.

"У них есть отчет Kroll, они его потребовали, и они знают, что там написано, и им нечего сказать против этого отчета. И они думали как: ни у кого же нет этого отчета, то можно вообще запретить о нем говорить, никто же его вроде бы не видел, то давайте на этом манипулировать..." - предположил эксперт и добавил, что судится против Kroll Суркисы вряд ли будут, ведь "Печерский суд такого иска не рассмотрит", а вот против СМИ - "пожалуйста".

Напомним, в конце июля американское СМИ сообщил об отчете Kroll, согласно содержанию которого братья Суркисы через аффилированные с ними оффшорными компаниями могут быть причастны к выводу из ПриватБанка 150 млн долларов.

После этого адвокаты Суркисов сделали заявление об иске в суд, "из-за публикации о причастности семьи Суркисов к выводу средств из Приватбанка".

"Недавно в эфире телеканала "Прямой" Сергеем Фурсой со ссылкой якобы на отчет агентства Kroll была обнародована манипулятивная и лживая информация о причастности семьи Суркисов к преступной схемы вывода средств из "ПриватБанка", что привело к неплатежеспособности банка", - сказал журналистам адвокат.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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