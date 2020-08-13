В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях присоединятся к изучению отчета Kroll о Суркисах и ПриватБанке

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87044 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102546 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127722 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107864 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128039 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101403 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102198 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях присоединятся к изучению отчета Kroll о Суркисах и ПриватБанке

В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях присоединятся к изучению отчета Kroll о Суркисах и ПриватБанке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. 25 августа Рада соберется на внеочередную сессию, а уже с 1 сентября полноценно возобновит свою работу. Тогда и отчет Kroll о выводе из ПриватБанка 150 млн долларов может быть изучен членами правоохранительного Комитета. В случае, если до того времени не последует реакция правоохранительных органов и не будет открыто уголовное производство. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп от фракции СН Владимир Ватрас.

По его словам, на соответствующую публикацию иностранных СМИ и сам отчет американских аудиторов — Kroll — в первую очередь должны отреагировать правоохранительные органы и зарегистрировать уголовное производство.

“Есть основания для открытия уголовного производства — любое сообщение о преступлении или правонарушении.

В общем, любые преступные деяния, имеющие место — я считаю, должна быть соответствующая реакция. И уж если ее нет — мы, как народные депутаты от партии „Слуга народа“ готовы включиться, дать правовую оценку, обсудить этот вопрос на уровне комитета, подкомитета, если потребуется”, — сказал он.

Политик добавил, что вопрос вывода средств из “Привата” и вероятная причастность к этому братьев Суркисов должна заинтересовать “комитет по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляет Монастырский, он занимается реформированием правоохранительных органов”.

“.. он может вызвать любого руководителя и заслушать его”, — сказал нардеп.

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Заметим, по данным американских СМИ, Kroll “вычислила аферу Суркисов” по выводу из Привата 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах к госбанку.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые аффилированы с братьями Суркис.

Напомним, ранее, ПриватБанк предоставил доказательства подделки документов от указанных оффшоров.

Отмечалось, что заявления в государственную исполнительную службу от имени перечисленных выше 6-ти компаний были подписаны якобы руководством компаний, “однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения в подлинности таких подписей”.

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