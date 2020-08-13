В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях присоединятся к изучению отчета Kroll о Суркисах и ПриватБанке

КИЕВ. 13 августа. УНН. 25 августа Рада соберется на внеочередную сессию, а уже с 1 сентября полноценно возобновит свою работу. Тогда и отчет Kroll о выводе из ПриватБанка 150 млн долларов может быть изучен членами правоохранительного Комитета. В случае, если до того времени не последует реакция правоохранительных органов и не будет открыто уголовное производство. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп от фракции СН Владимир Ватрас.