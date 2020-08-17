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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82975 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101894 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126692 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107348 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127341 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101253 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102080 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Сытник рассказал о сотрудничестве с ФБР по делам "Привата"

Сытник рассказал о сотрудничестве с ФБР по делам "Привата"

Киев  •  УНН

 • 23850 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В рамках меморандума между НАБУ и Федеральным бюро расследований США (ФБР, FBI) уже длительное время продолжается сотрудничество, в том числе и по расследованию так называемого "дела ПриватБанка". Об этом сегодня во время брифинга рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.

"Единственное, что я могу разгласить - это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум какой-то общественной организации. Но это решение не вступило в силу", - сказал он.

Сытник добавил, что в "деле ПриватБанка" есть длительное сотрудничество с США, но для раскрытия информации полномочий у него нет.

Напомним, что ПриватБанк 12 августа обратился в НАБУ с заявлением о совершении судьей Вовком уголовного преступления. В банке утверждают, что определение судьи по делу шести оффшорных компаний братьев Суркисов осуществлялось с нарушением установленного порядка.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые по данным иностранных СМИ, стали фигурантами расследования международной компании Kroll.

Так, американские аудиторы установили, что аффилированные с Суркисами офишоры через схему кредитов-депозитов могли вывести из "Привата" 150 млн долларов.

В "Слуге народа" уже отреагировали на сведения Kroll и заявили о том, что ожидают от украинских правоохранителей регистрации соответствующего уголовного производства. В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях присоединятся к изучению отчета Kroll о Суркисах и ПриватБанку.

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