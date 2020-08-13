ПриватБанк звернувся до НАБУ щодо справи офшорів Суркіса і дій судді Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вчора, 12 серпня, ПриватБанк звернувся до НАБУ із заявою про протиправне призначення судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка розглядати справу за позовом офшорних компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їхні депозити. Про це повідомляє пресслужба банку, передає УНН.
"У діях судді Печерського районного суду Києва Вовка вбачаються ознаки кримінальних злочинів, а саме: зловживання владою і втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду", - повідомила пресслужба банку в четвер.
У заяві до НАБУ банк, зокрема, підкреслив, що суддя Вовк прийняв до розгляду заяви позивачів у порушення вимог законодавства та зловживаючи службовим становищем.
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Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, аудитори Kroll "вирахували аферу Суркісів" з виведення з ПриватБанку 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і судяться в українських судах з держбанком.
Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афілійовані з братами Суркісами.
Також нагадаємо, на розслідування Kroll вже відреагували в "Слузі народу". Там вважають, що правоохоронні органи повинні відкрити кримінальне провадження за фактом викладених у звіті Kroll "схем".
У протилежному випадку, парламентарі не виключають, що заслухають це питання на засіданні правоохоронного комітету.