ПриватБанк звернувся до НАБУ щодо справи офшорів Суркіса і дій судді Вовка

ukru
18:42 • 33532 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 70207 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 82068 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110693 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117431 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115985 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150886 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124923 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124640 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123833 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101830 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 30613 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 76439 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 31384 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

17:32 • 26679 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 76439 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101830 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81903 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150886 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50652 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58059 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107604 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125891 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125310 перегляди
Актуальне
ПриватБанк звернувся до НАБУ щодо справи офшорів Суркіса і дій судді Вовка

ПриватБанк звернувся до НАБУ щодо справи офшорів Суркіса і дій судді Вовка

Київ • УНН

 • 12387 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вчора, 12 серпня, ПриватБанк звернувся до НАБУ із заявою про протиправне призначення судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка розглядати справу за позовом офшорних компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їхні депозити. Про це повідомляє пресслужба банку, передає УНН.

"У діях судді Печерського районного суду Києва Вовка вбачаються ознаки кримінальних злочинів, а саме: зловживання владою і втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду", - повідомила пресслужба банку в четвер.

У заяві до НАБУ банк, зокрема, підкреслив, що суддя Вовк прийняв до розгляду заяви позивачів у порушення вимог законодавства та зловживаючи службовим становищем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вовк береться слухати позови офшорів Суркіса в обхід авторизованого розподілу суддів

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, аудитори Kroll "вирахували аферу Суркісів" з виведення з ПриватБанку 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і судяться в українських судах з держбанком.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афілійовані з братами Суркісами.

Також нагадаємо, на розслідування Kroll вже відреагували в "Слузі народу". Там вважають, що правоохоронні органи повинні відкрити кримінальне провадження за фактом викладених у звіті Kroll "схем".

У протилежному випадку, парламентарі не виключають, що заслухають це питання на засіданні правоохоронного комітету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80