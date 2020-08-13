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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81257 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101579 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107074 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127029 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101165 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101993 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103997 просмотра

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ПриватБанк обратился в НАБУ по делу оффшоров Суркиса и действий судьи Вовка

ПриватБанк обратился в НАБУ по делу оффшоров Суркиса и действий судьи Вовка

Киев  •  УНН

 • 12384 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вчера, 12 августа, ПриватБанк обратился в НАБУ с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка рассматривать дело по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УНН.

"В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений, а именно: злоупотребление властью и вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда", – сообщила пресс-служба банка в четверг.

В заявлении в НАБУ банк, в частности, подчеркнул, что судья Вовк принял к рассмотрению заявления истцов в нарушение требований законодательства и злоупотребляя служебным положением.

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Напомним, по данным американских СМИ, аудиторы Kroll “вычислили аферу Суркисов” по выводу из ПриватБанка 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком. 

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированы с братьями Суркис.

Также напомним, на расследование Kroll уже отреагировали в "Слуге народа". Там считают, что правоохранительные органы должны открыть уголовное производство по факту изложенных в отчете Kroll "схем".

В обратном случае, парламентарии не исключают, что заслушают этот вопрос на заседании правоохранительного комитета. 

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