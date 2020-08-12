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Волк берется слушать иски оффшоров Суркиса в обход авторизованного распределения судей - ПриватБанк

Волк берется слушать иски оффшоров Суркиса в обход авторизованного распределения судей - ПриватБанк

Киев  •  УНН

 • 14519 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. ПриватБанк требует отстранить судью Сергея Вовка от рассмотрения гражданского дела по иску оффшорных компаний братьев Игоря и Григория Суркисов о порядке исполнения решения суда с 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения. Соответствующее сообщение пресс-службы ПриватБанка цитирует ряд украинских СМИ, передает УНН.

Заявление банка об отстранении Вовка должно быть рассмотрено другим судьей Печерского районного суда Киева, до следующего заседания по делу, назначенного на 14 августа, говорят в пресс-службе банка.

"Судья Вовк С.В., в нарушение автоматизированного распределения дел, и несмотря на то, что дело №757/7499/17 рассматривает другой судья, принял заявление от 21.07.20 к своему производству и назначил его к рассмотрению в судебном заседании на 14 августа 2020 года", - сообщили в банке.

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По данным банка, через неделю после того, как судья Вовк принял заявление первой из компаний-нерезидентов к своему производству, он, снова минуя систему автоматизированного распределения дел, принял к рассмотрению совместное заявление уже других 5 компаний-нерезидентов, в котором они просят суд увеличить их якобы "неимущественные" требования на 100 млн долл.

"Это является нарушением процессуального законодательства, поскольку, требуя от судьи Вовка С.В. обязать госисполнителя списать со счетов государственного ПриватБанка почти 10 млрд грн, заявители пытаются противоправно превратить неимущественное требование (об обязательствах выполнения договоров) на имущественное - взыскание средств", - говорится в сообщении.

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Напомним, в конце июля американское СМИ сообщило об отчете Kroll, согласно которому братья Суркисы через аффилированные с ними оффшорные компании могут быть причастны к выводу из ПриватБанка 150 млн долларов.

Также напомним, ранее ПриватБанк предоставил доказательства подделки документов по делу оффшоров Суркисов.

Отмечалось, что заявления в государственную исполнительную службу от имени Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments были подписаны якобы руководством компаний, однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения в подлинности таких подписей.

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